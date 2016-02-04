欧股在交投震荡中收低 瑞信领跌

路透米兰2月4日 - 欧洲股市周四下跌，疲弱的美国数据燃点对全球最大经济体经济成长可能放缓的担忧，出口导向型的欧洲汽车股引领跌势，且瑞士信贷公布年度亏损，拖累股价崩跌。

不过，商品市场走坚提振矿业股和油股，限制欧洲股市的跌势。

周四出炉的报告中，劳工部公布，第四季非农生产力环比年率为下降3.0%，为2014年首季以来最大降幅，另外，上周美国初请失业金人口增幅超预期。数据加剧美元面临的压力，随着今年美国进一步加息的预期减退，美元近期走软。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.15%，至1,293.68点，盘中交投震荡；STOXX 600指数下跌0.2%，至328.8点。瑞银集团(UBS)将STOXX 600指数年底目标下调8%，至400点。

瑞士信贷CSGN.VX 崩跌10.9%，是最大跌幅的FTSEurofirst 300指数成分股。瑞士信贷公布遭遇2008年以来的首次年度亏损，其投行业务在新执行长Tidjane Thiam执掌下发生大额减损支出。

以出口导向型的汽车股下挫2.7%，为跌幅第二大板块。

矿业指数.SXPP劲升7.3%，录得2011年9月来最大单日涨幅，油气股.SXEP急涨3.3%，因美元下跌，使以美元计价的原油和金属对持有其他货币的投资者来说更便宜。

荷兰国际集团(ING)ING.AS跳涨8.9%，是升幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股。该集团公布第四季获利优于预期，因零售业务增长，而且抵押贷款及其德国业务表现强劲。

根据汤森路透StarMine数据，已公布第四季业绩的STOXX 600指数成份股企业中，52%的企业盈利符合或超过预期，48%不及预期。

英股富时100指数.FTSE收涨1.06%，报5,898.76点，法股CAC指数.FCHI收高0.04%，报4,228.53点。德国DAX指数.GDAXI下挫0.44%，收报9,393.36点。(完)