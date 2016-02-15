欧洲股市连续第二日大涨 法国电信股因并购传闻跳升

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透米兰2月15日 - 欧洲股市周一连续第二个交易日大涨，受银行股反弹所提振，法国电信类股因行业有望出现购并活动而受到拉抬。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3继上周五收高3%后，周一续涨2.9%。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E则涨2.8%。
FTSEurofirst 300指数今年跌幅仍在12%左右，因市场担忧全球经济放缓及欧洲银行业的体质。
希腊股市.ATG亦跳升7.4%，主要由于该国政府1月录得基本预算盈余11.93亿欧元(13.4亿美元)。
“市场历经过去几周的过度走势后呈现反弹，并不令人意外，”意大利Ambrosetti资产管理公司董事长Riccardo Ambrosetti表示。“欧股此前受创尤深，我们预计受到打击的金融股价会更快回升。”
法国电信类股价格劲扬，因Orange(ORAN.PA)及Bouygues Telecom有望合并。Orange表示，两家公司的谈判仍在持续进行当中。
Bouygues Telecom母公司Bouygues(BOUY.PA)股价攀升6.8%，Orange涨3.1%。
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一重申，若通胀预期仍旧疲弱，欧洲央行准备在3月采取行动。交易商称此番言论提振了市场人气。
德国央行周一调降通胀预测，意谓着同样的情况也会出现在整个欧元区，从而可能加重欧洲央行进一步放宽货币供给的压力。
英股富时100指数.FTSE涨2.04%至5,824.28点，法股CAC指数.FCHI涨3.01%至4,115.25点，德国DAX指数.GDAXI涨2.67%至9,206.84点。(完)
(编译 龚芳; 审校 徐文焰)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。