欧洲股市连续第二日大涨 法国电信股因并购传闻跳升

路透米兰2月15日 - 欧洲股市周一连续第二个交易日大涨，受银行股反弹所提振，法国电信类股因行业有望出现购并活动而受到拉抬。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3继上周五收高3%后，周一续涨2.9%。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E则涨2.8%。

FTSEurofirst 300指数今年跌幅仍在12%左右，因市场担忧全球经济放缓及欧洲银行业的体质。

希腊股市.ATG亦跳升7.4%，主要由于该国政府1月录得基本预算盈余11.93亿欧元(13.4亿美元)。

“市场历经过去几周的过度走势后呈现反弹，并不令人意外，”意大利Ambrosetti资产管理公司董事长Riccardo Ambrosetti表示。“欧股此前受创尤深，我们预计受到打击的金融股价会更快回升。”

法国电信类股价格劲扬，因Orange(ORAN.PA)及Bouygues Telecom有望合并。Orange表示，两家公司的谈判仍在持续进行当中。

Bouygues Telecom母公司Bouygues(BOUY.PA)股价攀升6.8%，Orange涨3.1%。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一重申，若通胀预期仍旧疲弱，欧洲央行准备在3月采取行动。交易商称此番言论提振了市场人气。

德国央行周一调降通胀预测，意谓着同样的情况也会出现在整个欧元区，从而可能加重欧洲央行进一步放宽货币供给的压力。

英股富时100指数.FTSE涨2.04%至5,824.28点，法股CAC指数.FCHI涨3.01%至4,115.25点，德国DAX指数.GDAXI涨2.67%至9,206.84点。(完)