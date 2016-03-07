欧洲股市下跌 因法国电力集团和银行股下挫

路透米兰3月7日 - 欧洲股市周一下跌，受累于公用事业公司法国电力集团(EDF.PA)在一位公司高管辞职后大跌，以及银行类股在被一些券商下调目标价后下挫。

欧洲股市在2016年开局动荡后反弹，因油价上涨以及对美国经济放缓的担忧减弱，但泛欧FTSEurofirst 300指数.FTEU3今年迄今仍下跌约7%。

JP Morgan Cazenove自2007年以来首次将股票评级下调至“减持”，称市场最近的反弹将要结束。

FTSEurofirst指数今日收盘下跌0.3%，上周五触及一个月高位，且连续第三周上涨。欧元区蓝筹股STOXX 50指数.STOXX50E回落0.5%。

法国电力集团急跌6.7%，此前公司首席财务长Thomas Piquemal辞职。公司没有提供Thomas Piquemal辞职的原因，但消息人士称，跟该公司在英国欣克利点建造两个核反应堆有关。

金融服务公司先机环球投资(OML.L)上涨6.9%，因公司称正在考虑一项战略选择。此前天空新闻报导称，该公司正在计划一项涉及金额达90亿英镑的分拆。

但银行股下跌，因高盛下调法国农业信贷银行(Credit Agricole) (CAGR.PA)、法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA) (SOGN.PA)的目标价，摩根大通下调巴克莱(BARC.L)的目标价。

英股富时100指数.FTSE收跌0.27%，至6,182.40点，法股CAC指数.FCHI收跌0.32%，报4,442.29点，德国DAX指数.GDAXI收跌0.46%，至9,778.93点。(完)