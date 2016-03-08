欧股触及一周低位 此前中国发布疲弱数据打击矿业股

路透3月8日 - 欧洲股市周二跌至一周低位，此前世界最大金属消费国中国公布的贸易数据疲弱，给工业金属价格和矿业股带来压力。

中国2月贸易数据远低于分析师预估，出口跌幅创逾六年最大。数日前，中国政府曾努力安抚投资者，称其经济前景仍稳健。

STOXX Europe 600基本资源指数.SXPP下跌9.3%，在各类股中跌幅最大，澳洲矿业巨擘必和必拓 (BLT.L)、英美资源集团 (AAL.L)、力拓 (RIO.L) 和嘉能可 (GLEN.L)跌幅在8.5-18.1%之间。

“中国出口大幅下滑，说明未来数月中国经济将出现更多困难，全球增长放缓继续损及该国经济，”City of London Markets交易员Markus Huber称。

“而且，给股市盘初带来压力的还有，欧洲央行周四会议上的行动预期已经被市场消化，投资者会议前锁定利润，”他称。

泛欧FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌0.9%，报1,329.36点，盘中触及本周最低。该指数在连续上涨三周后上周五曾触及一个月高点。

布兰特原油价格也下跌，给油气股.SXEP带来压力，该类股下跌2.5%。

英国富时100指数.FTSE和法股CAC指数.FCHI均下跌约0.9%，德国DAX指数.GDAXI跌幅类似，尽管德国数据强劲。

德国1月工业产出以逾六年来最快速度增长，表明欧洲经济火车头--德国经济2016年开局良好，尽管金融市场动荡打击了企业信心。

英股富时100指数.FTSE收跌0.92%，至6,125.44点，法股CAC指数.FCHI收跌0.86%，报4,404.02点，德国DAX指数.GDAXI收跌0.88%，至9,692.82点。(完)