欧股触及一周低位 此前中国发布疲弱数据打击矿业股

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透3月8日 - 欧洲股市周二跌至一周低位，此前世界最大金属消费国中国公布的贸易数据疲弱，给工业金属价格和矿业股带来压力。
中国2月贸易数据远低于分析师预估，出口跌幅创逾六年最大。数日前，中国政府曾努力安抚投资者，称其经济前景仍稳健。
STOXX Europe 600基本资源指数.SXPP下跌9.3%，在各类股中跌幅最大，澳洲矿业巨擘必和必拓 (BLT.L)、英美资源集团 (AAL.L)、力拓 (RIO.L) 和嘉能可 (GLEN.L)跌幅在8.5-18.1%之间。
“中国出口大幅下滑，说明未来数月中国经济将出现更多困难，全球增长放缓继续损及该国经济，”City of London Markets交易员Markus Huber称。
“而且，给股市盘初带来压力的还有，欧洲央行周四会议上的行动预期已经被市场消化，投资者会议前锁定利润，”他称。
泛欧FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌0.9%，报1,329.36点，盘中触及本周最低。该指数在连续上涨三周后上周五曾触及一个月高点。
布兰特原油价格也下跌，给油气股.SXEP带来压力，该类股下跌2.5%。
英国富时100指数.FTSE和法股CAC指数.FCHI均下跌约0.9%，德国DAX指数.GDAXI跌幅类似，尽管德国数据强劲。
德国1月工业产出以逾六年来最快速度增长，表明欧洲经济火车头--德国经济2016年开局良好，尽管金融市场动荡打击了企业信心。
英股富时100指数.FTSE收跌0.92%，至6,125.44点，法股CAC指数.FCHI收跌0.86%，报4,404.02点，德国DAX指数.GDAXI收跌0.88%，至9,692.82点。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。