欧股收高 并购前景提振意大利电信和Mediaset上涨

Reuters3月10日 - 路透米兰/伦敦3月9日 - 欧洲股市周三上涨，意大利电信(Telecom Italia)(TLIT.MI)和Mediaset(MS.MI)将分别和法国同业并购的前景，带动这两家公司股价上涨。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 .FTEU3上涨0.5%，至1,335.4点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升幅一样。

一些投资者表示，对欧洲央行将在周四公布更多货币刺激举措的预期扶助市场人气。

市场预计，欧洲央行将把已处于负值的存款利率下调10个基点，并会对其1.5万亿欧元资产购买计划进行某种类型的调整。

意大利电信(Telecom Italia)是表现最好的欧洲个股之一，其股价上涨最多5.7%，此前意大利和法国领导人表示，希望在电信、国防和船运等领域进行合作，创建一些能在欧洲市场上竞争的大型企业。

在那之前，法国电信公司Orange (ORAN.PA)的行政总裁表示，如果受到意大利电信的最大股东维旺迪(威望迪,Vivendi)(VIV.PA)的邀请，Orange将考虑和意大利电信进行可能的合并。

前意大利总理贝鲁斯柯尼控制的意大利电视公司Mediaset (MS.MI)劲涨6.8%，此前消息人士告诉路透，该公司正就出售旗下付费电视业务与维旺迪磋商。维旺迪上涨1.3%，Orange升1.5%。

法国农业信贷银行(CAGR.PA)股价上扬1.2%，此前该行承诺，在2019年前加大节省成本的力度。

宝马汽车(BMWG.DE)的派息建议令人失望，盖过了营运获利好于预期带来的提振，拖累股价下跌1.9%。

英股富时100指数.FTSE收升0.34%，至6,146.32点，法股CAC指数.FCHI收涨0.49%，报4,425.65点，德国DAX指数.GDAXI收升0.31%，至9,723.09点。(完)