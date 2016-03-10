欧股受德拉吉暂停减息言论拖累由升转跌 银行股表现出色

路透米兰/伦敦3月10日 - 欧洲股市周四由升转跌，此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称，不太可能进一步下调利率。但银行股表现出色，受新一轮针对银行的低成本贷款计划支撑。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 .FTEU3收低1.8%，至1,311.74点，稍早上涨最多2.6%，此前欧洲央行宣布下调利率，并扩大购债计划规模，放宽政策力度超出市场预期。

油价下跌也令股市承压，油气类指数.SXEP大跌3.2%，矿业股.SXAP挫跌3.7%，对中国需求的担忧拖累铜价下跌。

Anthilia Capital基金经理Giuseppe Sersale表示，德拉吉的讲话令大举作空欧元的投资者措手不及，欧元兑美元跳涨，股市承压。

“不管市场短期、每分钟的反应如何，我们认为欧洲央行的刺激计划具有非常重要的意义...特别是它可能让银行以零利率或负利率获得新的长期贷款，”他补充说。

银行股.SX7P从稍早触及的高位回落，收低0.5%。

但Banco Popular (POP.MC)、Bankia of Spain (BKIA.MC)、意大利裕信银行(CRDI.MI)和Intesa Sanpaolo (ISP.MI)等部分银行股收高1.7-4.6%不等。交易商表示，欧洲央行新推出的银行贷款计划应该对欧元区二线国家的银行有利。

英股富时100指数.FTSE收跌1.78%，至6,036.70点，法股CAC指数.FCHI收低1.7%，报4,350.35点，德国DAX指数.GDAXI收跌2.31%，至9,498.15点。(完)