欧洲股市基本持平 等待美联储决议

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦/米兰3月16日 - 欧洲股市周三几无变动，从日内高位回落，此前报告显示美国通胀升幅超过预期，且能源股和汽车股上涨抵消银行股走低的影响。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300 指数.FTEU3 收涨0.02%，报1,341.8点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 .STOXX50E 小跌0.2%。英国股市富时100指数上涨，受英国财政大臣奥斯本的年度预算声明支撑。
BP (BP.L), Eni (ENI.MI)和道达尔 (TOTF.PA)等油企上涨，和原油价格一起攀升，此前主要产油国确认将出席会议，讨论冻产计划。
银行股.SX7P 跌幅最大，下挫1.3%，德意志银行(DBKGn.DE) 和瑞银(UBSG.S) 股价均下跌，此前两家银行的执行长发表悲观言论。
汽车股.SXAP大涨2.2%，宝马汽车(BMWG.DE) 急升3.9%，此前宝马汽车称，将聚焦于电动汽车和自动驾驶技术，并开发自身的软件和技术服务。
英股富时100指数.FTSE收涨0.58%，至6,175.49点，法股CAC指数.FCHI下滑0.22%，报4,463.00点，德国DAX指数.GDAXI上涨0.5%，至9,983.41点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。