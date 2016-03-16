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国际财经 | 2016年 3月 17日 星期四 07:23 BJT

欧洲股市基本持平 等待美联储决议

路透伦敦/米兰3月16日 - 欧洲股市周三几无变动，从日内高位回落，此前报告显示美国通胀升幅超过预期，且能源股和汽车股上涨抵消银行股走低的影响。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300 指数.FTEU3 收涨0.02%，报1,341.8点，欧元区绩优股Euro　STOXX 50指数 .STOXX50E 小跌0.2%。英国股市富时100指数上涨，受英国财政大臣奥斯本的年度预算声明支撑。

BP (BP.L), Eni (ENI.MI)和道达尔 (TOTF.PA)等油企上涨，和原油价格一起攀升，此前主要产油国确认将出席会议，讨论冻产计划。

银行股.SX7P 跌幅最大，下挫1.3%，德意志银行(DBKGn.DE) 和瑞银(UBSG.S) 股价均下跌，此前两家银行的执行长发表悲观言论。

汽车股.SXAP大涨2.2%，宝马汽车(BMWG.DE) 急升3.9%，此前宝马汽车称，将聚焦于电动汽车和自动驾驶技术，并开发自身的软件和技术服务。

英股富时100指数.FTSE收涨0.58%，至6,175.49点，法股CAC指数.FCHI下滑0.22%，报4,463.00点，德国DAX指数.GDAXI上涨0.5%，至9,983.41点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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