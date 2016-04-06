欧洲股市上涨 由H&M和Shire领涨

路透伦敦/米兰4月6日 - 欧洲股市周三在上日深跌后上涨，Hennes & Mauritz (HMb.ST)盈利降幅小于预期，提振零售业走坚。

全球第二大服饰零售商Hennes & Mauritz(H&M)劲涨5.4%，此前公司表示，美元上涨的影响开始减退，到第四季应该转为中性或略为正面。

医疗保健类股.SXDP是升幅最大的板块，上涨2.4%，此前美国制药商辉瑞(PFE.N)及艾尔建(AGN.N)正式宣布，取消原定1,600亿美元的并购，这标志着美国总统奥巴马遏制企业为避税而进行的合并的努力取得了一项重大胜利。

制药商Shire(SHP.L)收高5.2%。该公司计划以320亿美元股票加现金收购Baxalta BXLT.N，以期由此一跃成为全球罕见病专用药领域的领军企业之一。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.8%，受助于美股走坚，带动该指数尾盘上涨，以及在上日深跌1.9%后反弹。

英国富时100指数.FTSE收高1.16%，收报6,161.63点，法股CAC指数.FCHI收涨0.81%，收报4,284.64点，德股DAX指数.GDAXI收升0.64%，收报9,624.51点。(完)