欧洲股市上涨 由H&M和Shire领涨

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦/米兰4月6日 - 欧洲股市周三在上日深跌后上涨，Hennes & Mauritz (HMb.ST)盈利降幅小于预期，提振零售业走坚。
全球第二大服饰零售商Hennes & Mauritz(H&M)劲涨5.4%，此前公司表示，美元上涨的影响开始减退，到第四季应该转为中性或略为正面。
医疗保健类股.SXDP是升幅最大的板块，上涨2.4%，此前美国制药商辉瑞(PFE.N)及艾尔建(AGN.N)正式宣布，取消原定1,600亿美元的并购，这标志着美国总统奥巴马遏制企业为避税而进行的合并的努力取得了一项重大胜利。
制药商Shire(SHP.L)收高5.2%。该公司计划以320亿美元股票加现金收购Baxalta BXLT.N，以期由此一跃成为全球罕见病专用药领域的领军企业之一。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.8%，受助于美股走坚，带动该指数尾盘上涨，以及在上日深跌1.9%后反弹。
英国富时100指数.FTSE收高1.16%，收报6,161.63点，法股CAC指数.FCHI收涨0.81%，收报4,284.64点，德股DAX指数.GDAXI收升0.64%，收报9,624.51点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。