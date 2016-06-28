欧洲股市大涨2.6% 在英国退欧三日后首次收高

路透伦敦/米兰6月28日 - 欧洲股市周二在英国退欧三日后首次上涨，之前两日暴跌，受重创的银行股反弹，领升大盘。

泛欧STOXX 600指数在之前两日累计大跌11%后大幅收涨2.6%。FTSEurofirst 300指数.FTEU3上扬2.4%。

保险股.SXIP和银行股.SX7P攀升，这两个板块在之前两日连跌中受创最重。Legal & General (LGEN.L)劲涨近8%，该公司之前称，事实证明，其资产负债表能抵御英国退欧的冲击，公司在公投前降低了风险资产的敞口。

其他的金融股中，莱斯银行(LLOY.L)，Bankia(BKIA.MC)和Intesa (ISP.MI)升幅介乎4.8-8.3%。但瑞银(UBSG.S)下挫2%，因该行目标价被下调。意大利裕信银行(CRDI.MI)下跌1.5%，尾盘回吐稍早录得的涨幅。

大众汽车(VOWG_p.DE)上扬1.7%，此前公司同意支付超过153亿美元，就柴油车排放丑闻相关指控与美国当局达成和解。不过，分析师Klaus Breitenbach称，和解协议消除了一些不确定因素，但仍对该股持谨慎态度，因还有其它悬而未决的法律风险。

油股.SXEP上涨也扶助支撑欧股。油价攀升，因挪威石油工人罢工在即，可能导致该国石油产量下降。

“鉴于过去两日欧股被抛售的力度，反弹是很自然的事，且英国不急于启动欧盟里斯本条约第50条退欧程序的事实在一定程度上扶助安抚市场，”Clairinvest基金经理Ion-Marc Valahu说。

其他人士对追涨欧股持谨慎态度，称英国市场面临诸如标普下调了英国信贷评级等持续压力。

英股富时100指数.FTSE大涨2.64%，报6,140.39点，法股CAC 40指数.FCHI攀升2.61%，收报4,088.85点。德国DAX指数.GDAXI上升1.93%，收报9,447.28点。(完)