欧洲股市收低 希腊债务问题的不确定性持续压制欧元区股市

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦5月28日 - 欧洲股市周四回落，因希腊债务问题的不确定性持续，压制欧元区股市。
欧股周三上扬，因希腊和债权人开始起草技术层面债务协议的消息，但之后德国财长朔伊布勒表示，尚未取得这么大的进展。
希腊指标ATG指数.ATG大跌1.7%，表现不及泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3，后者跌0.5%。希腊ATG指数今年迄今升1.4%，FTSEurofirst 300指数期内大涨18%。
多数投资人预计希腊将留在欧元区，即便其无法偿还部分贷款。
处于纪录低点的利率以及欧洲央行其他刺激经济措施扶助今年欧股升势。但交易商表示，希腊债务谈判缺乏进展令许多投资人却步。
“整体人气仍中性，市场可能将困于区间交投，因交易商仍观望希腊谈判是否有新的进展。”Peregine & Black高级销售交易员Markus Huber表示。
不过欧洲科技股.SX8P受购并臆测提振表现出众，因此前路透报导Avago Technologies (AVGO.O)接近达成协议收购Broadcom BRCM.O。
欧洲晶片商英飞凌(IFXGn.DE)和意法半导体(STM)(STM.MI)分别升3.2%和3.3%。
英国富时100指数.FTSE收涨0.11%，报7,040.92点。法股CAC指数.FCHI收低0.86%，报5,137.83点。德股DAX指数.GDAXI收低0.79%，报11,677.57点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。