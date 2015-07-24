欧洲市场繁荣未能惠及本地银行 美国业者反而沾光

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦7月23日 - 虽说欧洲金融市场在欧洲央行数以十亿美元计的刺激下如火如荼，但从业务猛增中获得最大好处的似乎是美国金融机构，而欧洲银行业者仍在收缩。
过去六个月的欧洲，资金流入增加，成交量和波动性也在上升，而这通常是券商的福音。但分析师预测，今年美国银行业者的全球市占率将再次扩大，而欧洲竞争对手则在继续缩减投行业务。
“欧洲业者在往后退缩...美国银行业者都十分肯定地认为，他们会获得更多市场份额，”Atlantic Equities分析师Chris Wheeler表示，并称美国银行业者在2008年危机过后已比较迅速地清理了资产负债表，所以有充足的弹药支持资本密集型交易。
根据Wheeler的数据，在九家主要银行的全球股权和固定收益交易营收总额中，美国银行业者的占比在2014年分别上升至63.2%和69.2%；2010年的比例分别为60.1%和62.3%。这是欧洲银行业者占比下降的结果。
研究公司Coalition的10大银行数据亦显示，欧洲投行市占率下降。2014年欧洲银行业者在股权和固定收益方面的占比分别降至51%和47%，低于2013年的52%和49%。
“在资本密集型产品领域，美国银行业者勇夺市场份额的情况最突出，”Coalition研究主管George Kuznetsov表示。
“第一季度表现最好的产品之一是欧洲宏观产品(包括利率和外汇)，但最终却是美国银行业者捞到了最大的好处，因为他们能承担的风险要大得多，也不怕资产负债规模膨胀。”(完)
(编译 王颖)
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