欧股市盈率接近追平美股 引发市场过热疑虑

中日财长两年来首次对话 同意促进经济和金融合作
路透横滨5月6日 - 日本财务大臣麻生太郎周六称，中日两国同意促进经济和金融合作。目前美国总统特朗普采取贸易保护立场，加上朝鲜局势紧张，给亚洲经济增长前景带来压力。
路透巴黎4月2日 - 经历了第一季度的强势上涨后，欧洲股票市场市盈率料将追平美国，这令人担忧欧洲市场可能过热。
STOXX欧洲600指数未来12个月的预估市盈率为16.4倍，为11年来最高水平，美股标普500指数.SPX市盈率为16.8。
美国和欧洲股市市盈率对比图表：link.reuters.com/pyw44w
欧洲股市2015年表现图表：link.reuters.com/pap87v
从历史数据来看，欧股一直较美股便宜，但由于欧洲股市在过去三个月表现强劲，二者差距已经缩至2002年以来最小。
“即便分析师的盈利预期仍过于悲观，但市场已经远高于潜在的获利反弹水平。这就是为什么本轮反弹已经开始放缓，只有反弹起步较晚的银行板块除外，”Banque Leonardo策略师Francois Chevallier说。
然而对于其他基金经理和策略师来说，欧洲企业在经历多年的获利停滞后，新的获利周期只是刚刚开始；欧元汇率、大宗商品价格和融资成本急剧下跌，以及欧洲央行在上个月启动的大规模资产购买计划，料将极大促进企业获利增长。
“面对众多利好，欧洲企业获利料将提升，”法国兴业银行策略与全球资产分配主管Alain Bokobza说。(完)
(编译 秦德兴; 审校 徐文焰)
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