法国前总理罗卡尔炮轰英国 呼吁其离开欧盟

83岁的法国前总理罗卡尔（Michel Rocard）周三称英国加入欧盟只是为了自身的商业利益，呼吁英国在带来进一步破坏前赶紧退出欧盟。当前正值英国带头反对卢森堡前首相容克出任下届欧盟委员会主席，但包括德国在内的多个欧盟国家支持容克出任。罗卡尔抨击卡梅伦“假装”想退出欧盟，其实是为了搅乱局面，以服务于英国银行的利益。图为罗卡尔的资料图片。路透