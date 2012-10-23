欧元下挫 受全球经济成长和西班牙债务忧虑双重打击

* 欧元兑美元跌至一周低点

* 美元指数触及约两周高位

* 日圆因日本央行放宽政策预期而承压

* 加拿大央行公布利率政策後,加元上扬

路透纽约10月23日电---欧元兑日圆周二大幅下跌,兑美元则触及一周低位,此前由於全球经济放缓和西班牙五个地区评等遭调降後该国借贷成本上涨,市场升起担忧情绪,冒险情绪随之消散.

10月迄今,欧元兑美元已上涨了约1%,但本月内只有七个交易日收在关键的心理关口1.30美元上方.市场广泛认为欧元涨势有限,因已肆虐三年的债务危机尚未得到解决,并且越发有证据显示全球经济成长正在陷入泥潭.

美国股市骤跌加重了悲观人气.该国大型跨国企业业绩欠佳,则可验证有关全球成长的忧虑.

泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300.FTEU3亦跌至逾一个半月来最低水平.

评级机构穆迪下调西班牙五个地区的债信评等之後,该国借贷成本上涨.与此同时,西班牙正承受要求其寻求主权救助的压力.

此外,数据显示法国制造业景气指数跌至逾两年来最低水准,引发市场担心欧元区第二大经济体的状况.

"负面消息使市场出现新的欧元卖盘,"Bank of the West的外汇顾问Sean Cotton表示,"投资者感到不安,转而买入美元避险."

欧元兑美元盘中触及10月16日以来最低1.2950美元,纽约尾盘跌0.6%,报1.2982美元.不过,欧元/美元仍陷於1.2800-1.3170美元这一9月中以来的区间内.

近期欧元走强,因市场臆测西班牙将寻求救助,从而激活欧洲央行购债计划.但欧元涨势受限,受累于西班牙何时行动的不确定性.

展望未来,周三将公布的欧元区PMI数据初值和德国Ifo景气判断指数将备受关注,市场将从中寻找欧元区经济表现的线索.

美元指数.DXY上扬0.3%,报79.923,盘中升至80.062,为近两周来最高.

"不断有迹象显示,美国的复苏步伐快於其他国家,这将在中期内为美元提供越来越多的基本面支撑,"Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示.

美国联邦储备委员会(FED,美联储)周二开始举行为期两天的政策会议.尽管市场预计决策者将按兵不动,但周三公布的政策声明仍可能对市场产生影响.

**市场臆测日本央行将放宽政策**

日圆走势仍然脆弱,市场预期日本央行将在10月30日的政策会议上进一步放宽货币政策.

稍早在全球交易时段,日圆兑美元触及三个月低位,兑欧元触及五个月低位,因市场预期日本央行将在本月稍晚举行的政策会议上进一步放宽政策.

不过,美元/日圆稍後削减涨幅,九个交易日以来首日走低,尾盘报79.84日圆,日内跌幅为0.1%.

日圆反弹,脱离稍早触及的低位.日本财务大臣城岛光力否认有关政府要求央行扩大资产购买规模20万亿日圆以刺激经济的报导後,日圆走低.

欧元兑日圆尾盘报103.52日圆,日内回落0.7%.

美元兑加元小涨,尽管之前加拿大央行宣布,未来可能被迫升息.

美元/加元尾盘上扬0.1%,报0.9926加元.

"尽管加拿大央行的政策立场有所软化,但基本保持了升息的倾向,这与市场预期相左,市场普遍预期,加拿大央行的政策立场将转变为中性,"富国银行的汇市策略师Vassili Serebriakov表示.(完)

---编译 洪曦/母红;审校 李军

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