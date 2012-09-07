德国媒体警告欧央行提供无限援助或毁灭欧元

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
路透柏林9月7日电---德国保守媒体周五指责欧洲央行总裁德拉吉给欧元区处境艰难的国家开具“空头支票”，可能导致欧元面临风险。
周四，德拉吉推出新的公债购买计划，以降低西班牙和意大利等国的借贷成本。
德国央行反对欧洲央行的计划。德国总理默克尔支持德拉吉，但坚持认为德国央行总裁魏德曼公开指责公债购买也是有益的。
《Bild》在封面上称，德拉吉为危机国家提供无限的援助，相当於开具了“空头支票”，该政策危及欧洲央行的独立性。该报引述德国政坛人士的话报导称，欧洲央行已经超出了维护欧元稳定的目标。
“德拉吉敲响了德国的警钟。”保守的《德国世界报》（Die Welt）的报导标题如是说。
《德国商报》(Handelsblatt)的封面文章为“德国央行的沉浮与复兴”，并突出了魏德曼的警告。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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