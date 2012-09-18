欧元由四个月高点回落

* 西班牙指标公债收益率一度升穿6%

* 德国9月ZEW经济景气判断指数稍好於预期

* 市场臆测日本央行可能放宽政策,打击日圆

路透纽约9月18日电---欧元兑美元周二连续第二日下跌,鉴於市场焦点重新转向债台高筑的西班牙,部分投资者认为欧元在触及四个月高点之後的第二天上涨过快,涨幅过大.

西班牙寻求援助的压力增长,如果该国寻求援助,将使欧洲央行启动公债购买计划,市场认为这是帮助西班牙对债务进行融资不可避免的一步.该国指标10年期公债收益率已经升穿6%.

西班牙副首相Soraya Saenz de Santamaria周二表示,该国仍在考虑申请欧盟援助的条件,这是欧洲央行出手救助的前提条件.她的讲话进一步打击了投资者的耐心.

欧元自7月触及约1.2040美元的两年低点以来已经上涨约8%,得益於欧洲央行和美国联邦储备委员会(美联储,FED)提振经济措施的推动.不过,这种利好效应正在减弱.

分析师称,即使西班牙真的寻求援助,这对欧元也不是什麽好事,因援助附带有苛刻的削减支出条件,这会使已经陷入衰退的西班牙经济压力更大.

"西班牙失业率高达25%,还有过量的住房抵押贷款,"ING Capital Markets驻纽约外汇交易主管Lane Newman表示."即使减计大量债务,但财政紧缩政策是不会使经济摆脱衰退."

欧元/美元下跌0.6%,至1.3038美元,交易商称有欧洲投资者卖出欧元.路透数据显示,欧元周一兑美元触及1.3169,为5月4日以来最高.期权障碍在1.32美元附近.

德国9月经济景气判断指数稍好於预期,显示分析师和投资者信心在连续四个月下降之後上升,但欧元未做出反应.

欧元兑日圆跌0.4%,报102.80,周一曾涨至四个月高点.

美元在纽约午後反弹,兑日圆上涨0.2%至78.85日圆,距离盘中高点78.87不远.周一美元最高涨至78.92日圆,交易商称是受对冲基金等投机账户的买盘提振.美元上周四触及77.11的七个月低点.

市场对日本央行可能在周三政策会议之後放宽政策的臆测升温,上周美联储推出了新一轮货币刺激政策.

"我们预计日本央行或将资产购买规模扩大5万亿日圆(630亿美元).如果真如此,美元有可能突破79.50日圆附近的阻力位.如果日本央行没有采取上述措施,美元可能跌至78日圆下方,"花旗银行驻东京首席日本外汇策略师Osamu Takashima表示.

澳元兑美元跌0.3%,报1.0439,因市场担忧中国增长放缓可能令澳洲的矿业繁荣降温.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。