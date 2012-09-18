欧元由四个月高点回落

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
* 西班牙指标公债收益率一度升穿6%
* 德国9月ZEW经济景气判断指数稍好於预期
* 市场臆测日本央行可能放宽政策,打击日圆
路透纽约9月18日电---欧元兑美元周二连续第二日下跌,鉴於市场焦点重新转向债台高筑的西班牙,部分投资者认为欧元在触及四个月高点之後的第二天上涨过快,涨幅过大.
西班牙寻求援助的压力增长,如果该国寻求援助,将使欧洲央行启动公债购买计划,市场认为这是帮助西班牙对债务进行融资不可避免的一步.该国指标10年期公债收益率已经升穿6%.
西班牙副首相Soraya Saenz de Santamaria周二表示,该国仍在考虑申请欧盟援助的条件,这是欧洲央行出手救助的前提条件.她的讲话进一步打击了投资者的耐心.
欧元自7月触及约1.2040美元的两年低点以来已经上涨约8%,得益於欧洲央行和美国联邦储备委员会(美联储,FED)提振经济措施的推动.不过,这种利好效应正在减弱.
分析师称,即使西班牙真的寻求援助,这对欧元也不是什麽好事,因援助附带有苛刻的削减支出条件,这会使已经陷入衰退的西班牙经济压力更大.
"西班牙失业率高达25%,还有过量的住房抵押贷款,"ING Capital Markets驻纽约外汇交易主管Lane Newman表示."即使减计大量债务,但财政紧缩政策是不会使经济摆脱衰退."
欧元/美元下跌0.6%,至1.3038美元,交易商称有欧洲投资者卖出欧元.路透数据显示,欧元周一兑美元触及1.3169,为5月4日以来最高.期权障碍在1.32美元附近.
德国9月经济景气判断指数稍好於预期,显示分析师和投资者信心在连续四个月下降之後上升,但欧元未做出反应.
欧元兑日圆跌0.4%,报102.80,周一曾涨至四个月高点.
美元在纽约午後反弹,兑日圆上涨0.2%至78.85日圆,距离盘中高点78.87不远.周一美元最高涨至78.92日圆,交易商称是受对冲基金等投机账户的买盘提振.美元上周四触及77.11的七个月低点.
市场对日本央行可能在周三政策会议之後放宽政策的臆测升温,上周美联储推出了新一轮货币刺激政策.
"我们预计日本央行或将资产购买规模扩大5万亿日圆(630亿美元).如果真如此,美元有可能突破79.50日圆附近的阻力位.如果日本央行没有采取上述措施,美元可能跌至78日圆下方,"花旗银行驻东京首席日本外汇策略师Osamu Takashima表示.
澳元兑美元跌0.3%,报1.0439,因市场担忧中国增长放缓可能令澳洲的矿业繁荣降温.(完)
--编译 李春喜;审校 李军
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