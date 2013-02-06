欧元过度升值将令区内不安情绪再起

路透伦敦2月6日 - 若欧元区在全球"货币战"中落败,代价将是牺牲经济增长和就业,重新激起对欧元区前途的不安.

无论谁赢得这场"战争",在这波众多国家大肆印钞或压低本币的最新货币战中,欧元区战情一败涂地,几乎是毫无疑问.印钞和压低本币在一定程度上是为了在低迷的全球经济中维持贸易优势.

日本大幅削弱日圆的计划是最新一轮强力轰炸.但日本的做法只是在还击美国联邦储备委员会(美联储)的不封顶购债与美元印钞、英国的英镑发行,或是瑞士当局压制瑞郎的干预措施.

在"四大"储备货币之中,欧洲央行已经成了唯一仍然无力或不愿新增货币、抑制汇率的货币当局.

欧洲银行业者上月提早偿还向欧洲央行长期再融资操作(LTRO)借来的廉价资金,更加凸显了这个事实.LTRO相当于欧洲央行的印钞计划,而资金偿还导致欧洲央行资产负债表在经济萎缩之际不合时宜地缩小,推高了短期利率,并拉抬了欧元.

欧元兑日圆在短短三个月里飙升20%,兑英镑大涨8%,兑美元亦劲扬7%--欧元兑美元的涨势,又加剧了欧元兑一系列盯住美元的新兴货币涨幅.

欧洲央行总裁德拉吉上个月指出,欧元贸易加权指数表现相对平稳,与2009年峰值相比仍有超过10%的跌幅.

然而,欧元贸易加权指数自去年11月以来已经反弹6%,自德拉吉去年7月的讲话帮助平息欧元区主权债危机以来,则上涨约10%.德拉吉当时表示会"竭尽全力"保卫欧元.

摩根士丹利分析师Elga Bartsch表示,欧元存在"涨势过度"的风险,恐怕会通过打压出口、资本支出和企业获利,而使得欧元区暂时性的企稳走势脱离轨道.

"假设欧元进一步大幅走强,可能会危及二线国家的正面市场情势以及当地竞争力的结构性改善,"她说.

当然,讽刺的是,欧元反弹一部分就是归因于欧元区危机自去年7月以来逐步缓解,以及投资者重返二线国家债市与股市.

但尽管情势缓解,欧元区经济仍料在2013年连续第二年录得萎缩,这意味着欧元区眼下是最无力吸收货币冲击的经济体.

摩根士丹利的计算结果显示,如果欧元指数维持10%的涨幅,会使未来一年抹去0.5个百分点的经济增长,欧元区原本2013年经济料下滑0.5%的预估,将变为下滑大约1.0%.

**汇率目标**

有些领导人变得焦虑不安.法国总统奥朗德(Francois Hollande)呼吁为欧元汇率设置中期目标,以引导政策.他警告称"不合理的"汇率波动与基础经济不一致.

但还完全不能确定这会牵涉到什么,很多人指望德拉吉会再次出手相救,并期望周四的欧洲央行会议之后会有一些关于未来降息的暗示.

不过欧洲央行的职责或通胀预估料不会有重大变化,几乎无人屏息以待.

荷兰国际集团(ING)经济分析师Carsten Brzeski认为,欧元跳升最多"只是让几乎已经关闭的降息之门被卡住了一条缝隙.".

同时,欧元面临过度升值的威胁,让我们得再次面对欧元危机高峰时出现的"一种货币、全体适用"的难题.

例如,摩根士丹利根据相对通胀、经济成长、出口和劳工成本估算出的欧元/美元的"合理价值"为1.33,这略低于当前汇率.

但对每个欧元区成员而言,其"合理价值"的设算存在巨大差距--德国的高达1.53美元,西班牙的为1.26美元,意大利的是1.19美元,而希腊则低至1.07美元.

这也突显欧元区最弱国家面临的艰巨任务,即在多年来紧巴巴的薪资和财政调整以重拾竞争力之后,还要解决汇率方面带来的紧张局面.

标准普尔分析师Frank Gill表示,通过提高对非欧元区国家的出口,西班牙、葡萄牙和爱尔兰在重新平衡经济方面都取得"快速进步".他预计这三个国家在2013年将重返经常帐盈余,并且这会让经济加速回归成长,远快于预期.

但所有这些都是通过某种形式的内部贬值实现的,这是在没有本国货币的情下的必要做法;比如高失业和政府削减支出导致的单位劳工成本大幅下滑.自2008年来,爱尔兰的单位劳工成本下降15%,西班牙的下降了6%.

若当前欧元逾1.40美元的汇价浇熄或逆转上述进展,也就是让出口、就业和薪资再度面临压力,那么将几乎没有推行另一次举措的政治余地.

对于一些在第一线战斗的人而言,没有道理不战而降.

"货币战争已经开打,欧洲什么都没做,只是在袖手旁观."Informacao de Mercados Financeiros经济谘询主管Filipe Garcia表示,"我不是个主张干涉的人,但如果其他人这么做,这就再也不是个自由市场了."(完)

(编译 隋芬/杜明霞; 审校 蔡美珍/张明钧)

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