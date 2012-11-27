欧元区财长同意尝试以面值35%的价格回购希腊债券--消息

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透布鲁塞尔11月26日电---了解欧元区财长会谈情况的消息人士表示,欧元区财长同意启动希腊债券的自愿回购,并将向民间投资者提出债券面值35%的价格.
债券回购是欧元区财长与国际货币基金组织(IMF)达成协议的内容之一.根据协议,希腊债务与国内生产总值(GDP)之比到2020年将降至124%.预计明年该比值为190%.
目前债券回购的资金来源仍不清楚,但有人建议从欧元区救助基金向希腊贷款约100亿欧元,使其可以回购约300亿欧元债券,把债务削减约200亿欧元.(完)
--编译 张涛;审校 王丽鑫
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AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
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