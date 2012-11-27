欧元区和IMF就希腊减债目标达成协议 接近发放援金

资料图片：欧盟旗帜上的欧元和希腊硬币。 REUTERS/Murad Sezer

* 欧盟与IMF就希腊债务削减目标达成一致

* 目标是到2020年将希腊债务与GDP之比降至124%

* 各方将继续讨论如何实现该目标

* 传出达成协议的消息後欧元小升

路透布鲁塞尔11月26日电---欧元区财长和国际货币基金组织(IMF)周一就新的希腊债务削减目标达成共识,朝着发放下一笔援金迈出重要一步.

在数周来第三次会上就这个问题进行了将近10个小时的斡旋後,希腊的国际贷款人同意通过一系列措施,在2020年将希腊债务与国内生产总值(GDP)之比降到124%.

这份协议为希腊援助金的拨付扫清了道路.希腊急需这笔金援对银行业进行资本重组,政府也需要这些资金在12月支付工资和养老金等.

但是,各方仍在继续讨论降低希腊债务负担的具体措施.

欧元兑美元在达成协议的消息传出後小涨.

"进展非常缓慢,但我们完成了融资与债务稳定性分析.我们填补上了直至2014年计划结束前的融资缺口,"一名官员表示.

希腊财政部长史托纳拉斯稍早表示,希腊采取了严格的财政节支措施和经济改革,履行了协议所规定的义务,现在该由贷款人兑现承诺了.

"我相信,我们今天将找到互利的解决方案,"他在前往谈判会场时表示.

希腊是欧元区中债务最重的国家,欧元区债务危机2009年末从该国爆发.希腊经济在五年内萎缩了将近25%.

有关如何在2020年前将希腊债务与GDP之比降至120%更可维系水准的磋商一度停滞.预计希腊债务与GDP之比未来两年会达到190-200%峰值.

新达成的目标略高於120%.IMF仍坚持要求,如果希腊切实执行调整後的计划,欧元区财长应坚定承诺将进一步采取行动来降低希腊债务水平.

关键问题依然在於,如果欧元区成员国不必减免提供给希腊的部分贷款,希腊债务能否变得可以维系.

一名了解IMF想法的消息人士称,IMF要求立刻采取措施,使希腊债务与GDP之比下降20个百分点.同时要求承诺若希腊完成计划,将采取更多行动以在未来数年降低债务水平.

为将希腊债务与GDP之比在2020年前降至124%,欧元区财长正讨论一系列举措,包括由欧元区救助基金注资进行债券回购,降低贷款利率,以及将欧洲央行所持希腊债券收益退给希腊等.

德国及其北欧盟国迄今为止反对任何减免官方贷款的想法.

欲浏览欧元区危机相关图表,请点击:(r.reuters.com/hyb65p)

**"不考虑"减计债务**

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)向记者表示,假使希腊债券与新的贷款担保挂钩,那麽减计债务并不合法,不仅对德国来说是这样,对其他欧元区国家同样如此.

"不能一边减计债券一边用它来担保,"他说.但若希腊完成调整计划,不再需要新贷款,不排除在後续阶段减计债务的可能.

了解IMF想法的消息人士表示,一旦希腊建立起遵守协议的良好记录,实现其债务可持续的最简便方法就是减计债务.但豁免利息,或将贷款利率降至低於市场利率的水平,以及延长贷款期限等其它方法也可能起到帮助.

德国银行业联盟(BDB)表示,新的"减计"措施只能留作最後手段.

两名欧洲央行决策者,副总裁冈斯坦西欧和执委亚斯穆森均表示,暂不考虑减计债务.

处於考虑之中的方案包括调降已经提供给希腊的贷款利率.

各方仍在争论利率应该降到什麽水平.法国与意大利希望降到加码30个基点,而德国等国则坚持加码90个基点.

另一个选项是把EFSF对希腊贷款的利息支付时间推後10年.该措施可能把希腊债务与GDP比率降低约17个百分点.

上周为财长会谈准备的文件显示,欧洲央行可以放弃持有希腊公债所获得的收益,这样可以在2020年把希腊债务与GDP比率进一步削减4.6个百分点.

但是,不是所有欧元区国家央行都愿意放弃自己的收益,德国央行就是其中之一.

希腊也可以在市场上以较大折让幅度回购民间部门持有的公债.

"免除官方贷款?"

德国央行总裁魏德曼曾建议,如果希腊认真推行所有改革举措,则可以在几年後免除希腊所欠欧元区国家政府的贷款.欧盟执委会支持这一想法.

周一公布的民调显示,反对救助计划的希腊左翼激进联盟党支持率领先6月赢得大选的保守党四个百分点.这给改革前景带来不确定性.

德国周日世界报表示,欧元区财长考虑从2015年开始减计希腊官方贷款,但报导没有给出消息来源.欧元区一名官员表示,这种选项从未被认真讨论过.(完)

--编译 梁瑞雪/张涛/王翔琼;审校 程琳/戴素萍

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