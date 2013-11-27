欧元兑日圆触及四年高位 中国股市表现超越地区市场

* 欧元兑日圆上探四年高点，兑美元触及一个月高位

* 沪综指上扬，投资者无视防空识别区引发的紧张局势

* 其他亚洲股市走势不一，日本股市挽回跌幅

路透悉尼11月27日 - 欧元兑日圆和美元周三触及新高，沪综指无视地缘政治忧虑，表现超越本地区其他股市。

欧元兑日圆触及四年高点，兑美元创一个月高位，因投机客在关键技术阻力位138.00日圆和1.3600美元处角力。若有所突破，可能为欧元多头进一步走升开路。

虽然周二美股收平盘后，周三多数股市走势平静，但中国沪深300指数.CSI300上涨1.0%。

中国市场投资者似乎未受该地的紧张局势干扰，此前中方划设东海防空识别区，美国白宫称这是“不必要的、具有煽动性的”举动。

美国周二作出回应，两架没有装载武器的美国B-52轰炸机进入中国新设立的东海防空识别区，而全日空和日本航空(9201.T)则停止向中国当局提交途径该区域的飞行计划。

“目前形势紧张。在缺乏大量数据的情况下，关注地缘政治也很可能是一个不错的想法，因为你永远不会知道接下来会发生什么，”RBCCapital Markets驻香港资深外汇策略师Sue Trinh表示。

实际上并无明确主题贯穿市场，周四美国感恩节及下周非农就业报告公布前，投资者可能不愿进场。

日本股市日经指数.N225小跌0.3%，进一步远离周一创下的六个月高位。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS小升0.1%。

美股周二尾盘走弱，此前美国乐观的房屋建筑和房价数据，被消费者信心指数令人失望所抵销。

道琼工业指数.DJI回吐盘初升幅而收平盘；标准普尔500指数.SPX小升0.01%。

Nasdaq综合股价指数.IXIC拜大型科技股上涨所赐，表现优于其他指数，并收于4,000点上方，为2000年网路泡沫化以来首次。

**利率维持低位的时间将更久**

在债市方面，显然投资者继续推迟美联储可能首次调升官方利率的时间，证明美联储已成功将缩减刺激计划和收紧政策区分开来。

欧洲美元利率期货和美国联邦基金利率期货延续三个月之久的升势，许多合约履创新高。市场认为首度升息的时间要等到2015年很后期。

这样巨幅的变化反过来抑制长期利率升幅。10年期美债收益率从上周高点2.84%降至2.71%。

这或许也是美元兑部分主要货币走势挣扎的原因。欧元周三一度涨至10月31日以来最高的1.3600美元。

欧元兑日圆也首度在四年内升穿138.00日圆，并上看2009年高位139.18附近。

欧元涨势无视欧洲央行官员言论。欧央行官员表示对于包括负存款利率在内的政策宽松选项持开放态度。

过去两周以来美元兑英镑、兑瑞郎也下滑。

相形之下，美元兑日圆的表现要好得多，这部分要拜日本央行对大规模购债计划的持续承诺所赐。美元兑日圆周三徘徊于101.56，仅略低于近来所及的六个月高点约101.91。

大宗商品方面，美元原油受压，此前美国石油协会(API)周二稍晚公布，上周美国原油库存增加690万桶，远高于分析师预估的增加60万桶。

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货下滑0.21美元，报每桶93.47美元，距五个月低位不远。

布兰特原油期货较为持稳，报110.95美元；投资人断定伊朗和大国间的核协议不会立即增加原油供应。(完)

(编译 张若琪 审校 于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。