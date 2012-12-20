欧元缩减德国Ifo数据带动的涨势 日圆挫跌

* 欧元兑日圆自16个月高点回落

* 欧元兑美元接近持平,稍早曾触及八个半月高点

* 德国Ifo指数连续第二个月上扬

* 白宫反对共和党在预算协商中提出的"B计划"

* 日本央行周四料放松政策

路透纽约12月19日 - 欧元兑美元周三触及八个半月高点,稍早公布的德国企业信心数据较预期强劲,但华盛顿预算协商情况恶化,削弱了该利多因素.

欧元涨势亦受到希腊情势日益乐观所激励.欧元兑日圆升至16个月高点,随后在假期清淡交投中,乐观气氛降温.

日圆兑美元跌至逾一年半低点,因预期日本央行将在周四结束的两日政策会议中决议放松货币政策.

欧元兑美元随后脱离高点,因白宫方面表达了对于共和党预算计划的不悦,进一步冲击进度迟缓的协商过程.

"财政悬崖是当前的议题,现在看来我们又陷入了僵局,使得风险胃纳下滑,打击了欧元,"CitiFX的G10汇率策略全球主管Steven Englander称.

Englander指出,假期间的清淡交投,意味着缺乏追加交易,而随着美国股市逆转稍早涨势收低,风险胃纳也进一步下滑.

美国总统奥巴马周三威胁将否决共和党的税务计划,因为该计划对富人加税的幅度不够.

若美国官员能够达成折衷方案来避免加税和减支在明年初自动生效,通常会因为全球成长前景改善而上涨的货币,如欧元和澳元等,应会因美元受创而获益.

分析师称,欧元仍有进一步上涨的可能,指出在清淡交投中仍有企业和长期投资人的年底需求.汇市投机客也在缩减今年稍早建立的欧元空头部位,因对欧元区的忧虑放缓.

周三公布的德国Ifo调查显示,企业信心在12月连续第二个月上扬,引发对于德国这个欧洲最大经济体在过去几个月跌跌撞撞后将回稳.Ifo调查的预期指数亦升高.

"德国公布不错的数据,而且看来希腊问题会平顺解决,"法国巴黎银行驻纽约汇市策略师Vassili Serebriakov称.

欧元兑日圆升0.28%至111.68日圆,稍早曾触及112.49,为2011年8月以来最高.投资人触发在112日圆处的选择权障碍.

欧元兑美元升至高点1.3308,为4月初以来最高.纽约尾盘时,欧元兑美元报1.3233,仅上涨0.03%.

评级机构标准普尔周二上调希腊的债信评等,因该国已完成债券买回计划.标准普尔给予希腊评等展望稳定,因欧元区国家承诺支持希腊留在欧元区内.这有助欧元的坚稳走势.

交易商亦称,年底空头平仓进一步支撑欧元,尽管欧元能再涨多少仍是未定数.

美元指数.DXY跌至两个月低点79.008,纽约盘午后回升至接近平盘水准79.320.

**日圆全线走软**

美元兑日圆升至20个月高点84.61日圆,突破位于84.50的期权障碍,引发位于该处水平上方的停损买盘.美元兑日圆最新报84.39日圆,上涨0.23%.

交易员称,美元兑日圆期权短天期上档行权价有稳定买盘,反映出日圆有更进一步下跌的可能性.

有关日本央行将推出更多宽松政策的预期心理,在自民党压倒性胜选之后更加浓厚,使得日圆压力沉重.

日本央行周四将结束政策会议,外界普遍预期将宣布又一轮宽松举措.

路透调查上周访问19位分析师,受访者预期日本央行本周会宣布扩大现行规模已达91万亿(兆)日圆的资产购买及放贷计划,增幅最高料达10万亿日圆.

但有些分析师警告称,央行出台的政策可能会不如预期,从而导致一些日圆买盘回笼.(完)

(编译 张荻; 审校 张涛)

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