焦点：欧元波动性上升 让利差交易雪上加霜

图为美元现钞上的一枚欧元硬币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透东京6月19日 - 希腊金融危机让欧元作为利差交易融资货币的吸引力大减，投资者几乎找不到可行且有深度的市场来为投资融资。

利差交易是指投资者从成本较低的市场借贷资金，投资于高收益资产。从历史上看，日圆向来是利差交易中受欢迎的融资币，但近来却因为表现变化无常而吸引力减弱。美国收益率上升的前景也让美元难以接替日圆。

融资币成本低廉且流动性上佳，其汇率要么持稳，要么逐步下跌，在这种时候利差交易最有利可图。因此可以看出，美元、日圆和欧元这三种流动性最高、最容易获得的货币不再像以前那样，满足所有上述条件。

再加上新兴市场货币存在不确定性，全球收益率又在下降，因此投资者认为利差交易也魅力不再了。

“现在很难说哪种货币是合适的融资币，”法国巴黎银行驻新加坡的亚洲利率与汇率策略主管Mirza Baig说。

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，在截至6月9日的近一段时间里，投机客连续三周削减押注欧元将会贬值的空头仓位。

此外，在希腊与债权人谈判陷入僵局之际，欧元仍在上涨，这些都暗示以欧元作为融资币的利差交易仓位正在被解除。

自3月16日触及12年低点1.0457美元以来，欧元/美元走势持续震荡。周四位于1.14美元附近。欧元/美元一个月隐含波动率本周稍早飙升至三年半高点14.3%。该隐含波动率代表对冲欧元大幅波动风险的成本。

“波动性大幅上升，再加上欧洲央行对此采取袖手旁观的态度，令市场不免怀疑欧元是否还适合作融资货币，”Baig称。

他还表示，面对欧债收益率的迅速上升，欧洲央行做的并不多，这一点也令市场参与人士面临解除欧元空仓的压力。

图表：CFTC/IMM日圆期货头寸 link.reuters.com/qet48s

图表：IMM欧元期货头寸 link.reuters.com/pys48s

**政策分化**

日本央行和欧洲央行预计都将维持各自的超宽松货币政策，甚至还可能进一步放松政策，这与对美国联邦储备委员会(美联储/FED)最早今年升息的预期形成鲜明对比。

尽管日圆兑美元自本月稍早兑美元触及13年低位后，已经有小幅回升，不过在货币政策预期分化的支撑下，对日圆下行的长期押注仍基本未变。

但日圆近期的波动性，已让日圆短时间内不太可能重新成为热门融资货币。

“在当前环境，尤其是欧元面对希腊脱欧可能性却仍走强的情况下，做空欧元的犹豫程度要比做空日圆还要大，”State StreetGlobal Markets驻东京外汇主管Bart Wakabayashi称。

由于上周末希腊与债权人的谈判破裂，希腊可能违约、甚至最终退出欧元区的威胁迫近，显然已促使投资者削减今年一直获利的仓位。

例如，根据汤森路透Eikon的利差交易模型，截止周四，用日圆作为融资币投资较高收益的印度卢比年内已获利逾5%，夏普比率(Sharpe ratio)为3.09，表明与风险相比，这是一个很好的回报。

相较之下，用欧元作为融资币来投资卢比的回报超过9%，夏普比率为2.37。

在1月瑞士央行突然弃守瑞郎兑欧元的1.20汇率上限，促使瑞郎飙涨以前，瑞郎都是一个很好的融资币。现在，瑞郎则成为投资者规避希腊危机不确定性的避险货币。

不过，鲜少有投资者预计，市场将重现2008年金融危机爆发前的利差交易全盛期。

“利差交易已不再流行，”三菱日联摩根士丹利证券资深市场分析师Naomi Muguruma称，并指出部分归因于监管变化及全球收益率下滑。

“即便你能获得廉价资金，但与一年或两年前相比，全球收益率曲线已经趋平。”(完)

(编译 郑茵/刘秀红/许娜；审校 戴素萍/蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。