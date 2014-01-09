欧元兑美元从五周低位回升 但前景仍疲弱

* 欧元兑美元反弹，此前在德拉吉讲话后下挫至五周低位

* 欧洲央行维持利率不变

* 焦点转向将公布的美国非农就业报告

* 加元继续下滑

路透纽约1月9日 -欧元兑美元周四从五周低位反弹，但前景仍然疲弱。此前欧洲央行总裁德拉吉对欧元区经济发表谨慎言论，推动欧元走低。

在欧洲央行维持主要利率在纪录低位0.25%不变后，央行总裁德拉吉表示，央行正注意货币市场情况，并暗示目前对通胀的看法可能面临下行风险。

在德拉吉讲话后，欧元兑美元下跌至1.3547美元的12月5日以来最低。欧元尾盘升0.23%，报1.3605美元。

欧洲央行和美国联邦储备委员会(美联储/FED)的观点相悖，后者正缩减购债计划。相对利率情况应会继续有利美元，不利欧元。

“欧洲央行重申其前瞻指引这一事实，意味着在美联储强调其缩减购债承诺的同时，欧洲央行则在强化温和的政策倾向，”BK资产管理公司董事总经理Kathy Lien说。

美国经济方面，周四公布的初请失业金人数优于预期和周三出炉的民间部门就业增长良好，巩固美国经济和就业市场的正面前景，为美联储缩减购债的决定提供依据。

欧元兑日圆上升0.11%，报142.50日圆。

“早盘走低的确仅仅是因为欧洲央行强调前瞻性指引，”加拿大丰业银行的首席外汇策略师Camilla Sutton表示。

“我认为市场的解读是，看起来欧洲央行对现状相当满意。我认为对许多人而言，这对欧元有利，且扶助收复早盘的部分失地。”

欧洲央行利率决定公布后，市场人士的关注焦点现转向周五将公布的美国非农就业报告。

分析师预计，12月美国非农就业岗位增加19.6万个。报告可能为美联储今年将以多快的步伐缩减购债提供更多线索。

“预计如果非农就业岗位增加22万个，将对股市有利，对美元不利，”纽约梅隆银行全球市场策略部董事总经理MichaelWoolfolk表示，“我们预期冒险情绪将占上风。”

今日稍早公布的数据显示，美国上周初请失业金人口降幅略大于预期，经季节性调整后为33万人，说明经济复苏持续加速。

美元兑日圆尾盘跌0.08%，报104.75日圆。

加元兑美元周四继续回落，触及逾四年低位。美元盘中触及1.0874加元的高位，尾盘上扬0.3%，报1.0853加元。

“加拿大疲弱的贸易数据，与美国强劲的贸易收支表现形成对比，提醒投资者加拿大出口市场面临的不确定性，”丰业银行的Sutton表示。

自进入新年以来，欧元和英镑兑加元均触及数年高位。根据路透数据，欧元兑加元尾盘上扬0.52%，报1.4764加元。英镑兑加元尾盘攀升0.66%，报1.7887加元。(完)

(编译 利棣儿/母红；审校 徐文焰)

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