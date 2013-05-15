欧元兑美元跌至六周低点 因欧元区GDP数据疲弱

* 欧元兑美元连跌五日，挫至六周低点

* 欧元区GDP数据公布后，对欧洲央行将采取行动的预期升温

路透纽约5月15日 - 欧元兑美元周三跌至六周低点，因数据显示欧元区经济意外大幅萎缩，投资人对欧洲央行将实施更多宽松货币政策的预期升温。

美元兑日圆也升至四年半高位，因投资人争论影响美日经济的前景和政策，但纽约盘中美元回吐升幅，午后持平。

尽管近几周日圆是投资人的关注点，但周三欧元更抢眼，因兑美元连跌五日。数据显示德国经济年初勉强成长，但不足以阻止欧元区整体经济连续第六季萎缩。法国经济陷入衰退。

形成对比的是，美国经济显示复苏迹象，支撑了美联储可能在年底前减少购买资产计划的预期。

在数据显示纽约州制造业活动在5月意外萎缩，因新订单和制成品出货减少后，美元一度缩减涨幅，但这没有影响美元整体趋势。

通胀数据显示，美国4月生产者物价指数(PPI)录得三年最大跌幅，直指通胀压力疲弱，会给予美联储保持非常宽松货币政策的空间。

“尽管步伐缓慢，但美国经济看来正在改善，而欧元区GDP数据巩固了欧洲央行会追加宽松政策的预期，要么降息，要么采取负存款利率等非传统举措。” Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

“与之相对照，有关美联储越发接近实施退出策略的观点日益增强，”他称。

欧元兑美元低见1.2842美元，为4月4日来最低，纽约尾盘跌0.3%，报1.2879美元。欧元兑日圆跌0.4%，报131.82日圆。

欧洲央行官员已表示，如果经济放缓，可以进一步放宽政策，甚至可能将存款利率降至负值。

下调存款利率会令持有欧元没有吸引力，可能导致欧元遭到全面抛售。

对欧元区经济衰退的担忧盖过了希腊传出的积极消息。希腊10年期公债收益率跌至近三年低点，昨日惠誉上调了希腊的主权信贷评等。

另外，国际货币基金组织(IMF)周三批准向塞浦路斯发放13亿美元三年期贷款。

**美元兑日圆上涨**

全球汇市稍早，美元兑日圆在路透交易平台上一度升至102.76日圆，为2008年10月来最高，且为多个交易日内第五日上涨。但在北美交易时段，美元回吐涨幅，因美国公债收益率下滑。

根据路透数据，美元兑日圆纽约尾盘报102.35日圆，当日变动不大。

美元兑日圆“呈一边倒走势，没有人知道该怎么做，”NewedgeUSA LLC外汇交易台主管George Dowd表示，“在102.50日圆买入需要很大的决心，但如果你不买，就错过了。3月底以来美元就没有回落过。”

美元兑日圆今年迄今已经大涨18.1%，但今年还有七个月的时间，如果保持目前的升幅，这将是1979年美元兑日圆大涨23.68%以来的最大年度升幅。

在Reuters Dealing上周三有价值约49.2亿美元的欧元易手，有32.3亿美元的日圆易手。

今日 上日 当日 今年以 2012年

来

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2886 1.2918 -0.25 -2.33 1.3194

美元/日圆 102.23 102.35 -0.12 +17.86 86.74

欧元/日圆 131.74 132.30 -0.42 +15.11 114.45

美元/瑞郎 0.9645 0.9666 -0.22 +5.35 0.9155

英镑/美元 1.5233 1.5210 +0.15 -6.26 1.6251

美元/加元 1.0157 1.0179 -0.22 +2.38 0.9921

澳元/美元 0.9896 0.9888 +0.08 -4.78 1.0393

欧元/瑞郎 1.2430 1.2490 -0.48 +2.94 1.2075

欧元/英镑 0.8456 0.8495 -0.46 +4.21 0.8114

新西兰元/美元 0.8234 0.8196 +0.46 -0.59 0.8283

美元/挪威克朗 5.8460 5.8322 +0.24 +5.09 5.5630

欧元/挪威克朗 7.5350 7.5472 -0.16 +2.65 7.3403

美元/瑞典克朗 6.6707 6.6657 +0.08 +2.65 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.5963 8.6131 -0.20 +0.22 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨

跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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