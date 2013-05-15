欧元兑美元跌至六周低点 因欧元区GDP数据疲弱

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
* 欧元兑美元连跌五日，挫至六周低点
* 欧元区GDP数据公布后，对欧洲央行将采取行动的预期升温
路透纽约5月15日 - 欧元兑美元周三跌至六周低点，因数据显示欧元区经济意外大幅萎缩，投资人对欧洲央行将实施更多宽松货币政策的预期升温。
美元兑日圆也升至四年半高位，因投资人争论影响美日经济的前景和政策，但纽约盘中美元回吐升幅，午后持平。
尽管近几周日圆是投资人的关注点，但周三欧元更抢眼，因兑美元连跌五日。数据显示德国经济年初勉强成长，但不足以阻止欧元区整体经济连续第六季萎缩。法国经济陷入衰退。
形成对比的是，美国经济显示复苏迹象，支撑了美联储可能在年底前减少购买资产计划的预期。
在数据显示纽约州制造业活动在5月意外萎缩，因新订单和制成品出货减少后，美元一度缩减涨幅，但这没有影响美元整体趋势。
通胀数据显示，美国4月生产者物价指数(PPI)录得三年最大跌幅，直指通胀压力疲弱，会给予美联储保持非常宽松货币政策的空间。
“尽管步伐缓慢，但美国经济看来正在改善，而欧元区GDP数据巩固了欧洲央行会追加宽松政策的预期，要么降息，要么采取负存款利率等非传统举措。” Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。
“与之相对照，有关美联储越发接近实施退出策略的观点日益增强，”他称。
欧元兑美元低见1.2842美元，为4月4日来最低，纽约尾盘跌0.3%，报1.2879美元。欧元兑日圆跌0.4%，报131.82日圆。
欧洲央行官员已表示，如果经济放缓，可以进一步放宽政策，甚至可能将存款利率降至负值。
下调存款利率会令持有欧元没有吸引力，可能导致欧元遭到全面抛售。
对欧元区经济衰退的担忧盖过了希腊传出的积极消息。希腊10年期公债收益率跌至近三年低点，昨日惠誉上调了希腊的主权信贷评等。
另外，国际货币基金组织(IMF)周三批准向塞浦路斯发放13亿美元三年期贷款。
**美元兑日圆上涨**
全球汇市稍早，美元兑日圆在路透交易平台上一度升至102.76日圆，为2008年10月来最高，且为多个交易日内第五日上涨。但在北美交易时段，美元回吐涨幅，因美国公债收益率下滑。
根据路透数据，美元兑日圆纽约尾盘报102.35日圆，当日变动不大。
美元兑日圆“呈一边倒走势，没有人知道该怎么做，”NewedgeUSA LLC外汇交易台主管George Dowd表示，“在102.50日圆买入需要很大的决心，但如果你不买，就错过了。3月底以来美元就没有回落过。”
美元兑日圆今年迄今已经大涨18.1%，但今年还有七个月的时间，如果保持目前的升幅，这将是1979年美元兑日圆大涨23.68%以来的最大年度升幅。
在Reuters Dealing上周三有价值约49.2亿美元的欧元易手，有32.3亿美元的日圆易手。
今日 上日 当日 今年以 2012年
来
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2886 1.2918 -0.25 -2.33 1.3194
美元/日圆 102.23 102.35 -0.12 +17.86 86.74
欧元/日圆 131.74 132.30 -0.42 +15.11 114.45
美元/瑞郎 0.9645 0.9666 -0.22 +5.35 0.9155
英镑/美元 1.5233 1.5210 +0.15 -6.26 1.6251
美元/加元 1.0157 1.0179 -0.22 +2.38 0.9921
澳元/美元 0.9896 0.9888 +0.08 -4.78 1.0393
欧元/瑞郎 1.2430 1.2490 -0.48 +2.94 1.2075
欧元/英镑 0.8456 0.8495 -0.46 +4.21 0.8114
新西兰元/美元 0.8234 0.8196 +0.46 -0.59 0.8283
美元/挪威克朗 5.8460 5.8322 +0.24 +5.09 5.5630
欧元/挪威克朗 7.5350 7.5472 -0.16 +2.65 7.3403
美元/瑞典克朗 6.6707 6.6657 +0.08 +2.65 6.4986
欧元/瑞典克朗 8.5963 8.6131 -0.20 +0.22 8.5777
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨
跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。
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