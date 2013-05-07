欧元兑美元持平 此前因德国数据和葡萄牙公债标售而走强

* 德国工业订单数据一度推高欧元

* 投资人纷纷参与葡萄牙公债标售

* 避险需求带动日圆兑美元和欧元上涨

* 澳洲央行公布减息后，澳元下滑

路透纽约5月7日 - 欧元兑美元周二持平，但兑其他欧洲主要货币上升，因意外强劲的德国数据及葡萄牙公债标售需求良好缓和对欧元区经济及其债务负担的担忧。

欧元兑美元在今年迄今跌0.9%，如果欧元区经济仍陷入衰退，促使欧洲央行在上周降息后将进一步放宽货币政策，欧元可能将进一步走软。

但德国周二公布的3月工业订单意外上升，促使投资人在日内稍早降低欧元空头头寸。

“美国表现不一致，兑欧元持平，兑日圆下跌，兑澳元急升至多个月高位。澳元是今日表现特别疲弱的货币，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo说。

澳洲央行周二将指标利率下调至2.75%的纪录低位，并表示考虑到低通胀率和澳元仍处于历史高位，央行有空间透过进一步放宽政策来支撑经济。消息拉低澳元兑美元至1.0152美元的两个月低位。

“交易商今日倾向冒险，良好的德国工厂数据及澳洲央行降息的消息，激励了交易商，”Manimbo说。

市场原先对澳洲央行减息的机率意见分歧。和经济成长息息相关的澳元尾盘跌0.7%，至1.0178美元。

法国兴业外汇策略师Sebastien Galy表示，澳元从1.0150美元关键支持位反弹值得注意。

澳元反弹显示，尽管澳洲央行降息，但对澳元仍有强劲需求，因为相对美元，澳元仍具收益优势。

投资人周二纷纷买进葡萄牙逾两年来首次发行的10年期公债，使该国可望在原定计划时间脱离国际救助计划，且得以加入欧洲央行债券支持计划。

欧洲央行执委莫尔许称葡萄牙10年期公债标售的准备工作取得“巨大成功”。

欧元兑美元在德国数据公布后触及1.3131美元的日内高位，但最后持平在1.3074美元。

欧元兑瑞郎上涨0.2%，至1.2294瑞郎，兑英镑升0.4%，至0.8446英镑。

**欧元料得到支持**

加拿大丰业银行首席汇市策略师Camilla Sutton说，较之美元，预期欧元短期内将得到较好支撑，因为欧洲央行没有推出美国联邦储备委员会(美联储/FED)那样的积极货币刺激计划。

“就货币力道而言，事实是货币政策对比仍有利于欧洲央行，”Sutton表示，“只要欧洲央行不扩大资产负债表，这就对欧元有利，且即使有降息的风险，欧元和美元利差仍然很小，并不是很明显。”

她说，欧元未来几周可能守住1.30美元水平。

在期权市场，欧元一个月隐含波动率接近1月以来的最低，暗示欧元兑美元可能留守在区间交投。欧元兑美元自3月迄今交投介于1.2740-1.3243美元。

欧元支持位料在4月24日至5月1日升势的76.4%回档位1.3024美元，及55日移动均线切入位1.3021美元。交易商也表示，亚洲主权账户在1.3050美元下方有买需。

日圆兑美元和欧元上涨。分析师说，因忧虑伊朗和敍利亚政治紧张局势，促使投资人在日圆中避险。

根据路透数据，美元兑日圆跌0.4%，至98.98日圆。欧元兑日圆下滑0.3%，至129.48日圆。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3077 1.3074 +0.02 -0.89 1.3194

美元/日圆 99.00 99.33 -0.33 +14.13 86.74

欧元/日圆 129.47 129.87 -0.31 +13.12 114.45

美元/瑞郎 0.9403 0.9382 +0.22 +2.71 0.9155

英镑/美元 1.5484 1.5541 -0.37 -4.72 1.6251

美元/加元 1.0042 1.0067 -0.25 +1.22 0.9921

澳元/美元 1.0181 1.0249 -0.66 -2.04 1.0393

欧元/瑞郎 1.2296 1.2268 +0.23 +1.83 1.2075

欧元/英镑 0.8445 0.8410 +0.42 +4.08 0.8114

新西兰元/美 0.8456 0.8512 -0.66 +2.09 0.8283

元

美元/挪威克 5.8414 5.8339 +0.13 +5.00 5.5630

朗

欧元/挪威克 7.6437 7.6269 +0.22 +4.13 7.3403

朗

美元/瑞典克 6.5314 6.5458 -0.22 +0.50 6.4986

朗

欧元/瑞典克 8.5444 8.5601 -0.18 -0.39 8.5777

朗

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。

(编译 利棣儿 审校 徐文焰)

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