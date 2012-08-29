欧元兑美元下挫 部分人士押注ECB将有行动限制跌幅

* 欧元下跌,周五贝南克将发表讲话

* ECB总裁德拉吉称需要"非常规措施"

* 美国第二季GDP环比年率上修至1.7%

路透纽约8月29日电---欧元兑美元周三下跌,抹去上日部分涨势,不过部分投资者押注欧洲央行(ECB)仍将果断行动以对抗债务危机,欧元跌势有限.

主要货币均陷於窄幅区间.投资者们等待美国联邦储备委员会(美联储, FED)主席伯南克周五在怀俄明州杰克森霍尔年会上的重要讲话.美联储任何有关进一步货币宽松政策的暗示,都将令美元承压.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在周三刊载的一篇评论文章中称,该央行有时必须要采取"非常规的措施",以确保履行稳定物价的使命.这篇文章旨在平息德国对於ECB政策措施的忧虑.

分析师们表示,市场走势也受到北美夏季最後一周的清淡交投影响.

"市场较为安静,(投资人)有些偏向于减少风险."Scotia Capital首席外汇分析师Camilla Sutton称."杰克森霍尔(会议)以及9月初的重要事件风险前的暂歇是市场的主题."

根据路透数据,欧元兑美元下滑0.3%,报1.2527美元,德拉吉发布言论後曾触及1.2573美元的日高,接近上周高点1.2589美元.後者亦是7月初迄今高位.

欧洲央行将在9月6日召开政策会议,分析师称投资者将有可能等待有关购债计划的细节,之後才会增加欧元持仓量.

德国央行反对购债行动,但欧洲央行政策制定者正在竭力缓和德国方面的担忧.

"市场现在预期9月份将有重大举措公布.这些举措将会减轻主权债务市场上的重压."三菱东京日联银行外汇研究部欧洲主管Derek Halpenny称.

"除此之外,也要考虑到美联储的因素.市场上绝大多数人都预计联储将在9月推出QE3."

自德拉吉表示将"尽一切可能"扞卫欧元以来,该货币在近几周均上升.上周美联储会议记录暗示,可能"很快"推出更多货币宽松政策之後,欧元兑美元也录得较大涨幅.

交易商表示,虽然市场上有部分人士寄望联储行动,故而削减了美元多仓,但未来投资者失望的机率也较高.如果伯南克未就近期宽松行动给出暗示,美元料有可能反弹,并推低欧元.

其它分析师则表示,新刺激措施或许将不会以降低收益率为目标的公债购买的形式出现.

"如果QE3公布,我们预计美元将承受较重压力,特别是兑欧元和日圆."DailyFX外汇分析师Christopher Vecchio称."不过,如果有任意一种新的QE模式出现,而又不会抑制收益率曲线,那麽美元可能会上涨."

欧元区方面,德国宪法法院将在9月12日裁决地区救助基金.欧元区各国财长将在9月14日开会.而10月初时,希腊的国际借款人将发布一份针对该国的报告.

三菱东京日联银行的Halpenny表示,上述事件出现令人失望结果的可能性很高,建议在欧元接近1.28美元时抛售.

美国商务部周三公布,美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长1.7%,符合预期,且略高於上月的预估值1.5%.

另一份报告则显示,美国7月成屋待完成销售指数升至2010年4月以来最高,暗示楼市反弹正在积聚动能.

"就美联储政策而言,我认为(这些数据)可以为联储提供一些动用剩余火力的余地,这对美元将构成支撑作用."Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo称.

部分市场人士表示,伯南克有可能只会重申美联储有行使政策的空间.这将把悬念留到9月12-13日举行的美联储下次政策会议上.

外汇期权市场上,覆盖周五的合约溢价有限,暗示人们预计伯南克讲话只会引起较小的价格反映.

即使抛开杰克森霍尔会议的影响,期权也未暗示会有较大波动.尽管下月有诸多重大事件,但一个月期欧元/美元隐含波动率仍在10%以下.

美元兑日圆上涨0.2%,报78.67日圆.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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