欧元兑美元和日圆从两周高位回落

* 欧元区财长称西班牙不需要帮助

* 欧元由上周五美国就业数据带动的升势消退

* 世界银行对中国经济发出预警,澳元触及三个月低点

路透纽约10月8日电---欧元兑美元和日圆周一从两周高位回落,因在欧元区财长表示,西班牙还不需要救助後,对西班牙是否寻求救助的不确定性犹存.

世界银行下调对东亚经济预估後对全球经济的担忧升温,且对企业业绩不安也令投资人转投避险货币.

欧元区财长周一表示,西班牙采取措施整顿经济、靠自己就能在金融市场成功集资,该国不需要救助,至少现在不需要.

市场焦点在是否及何时西班牙将寻求救助,该国正竭力控制公共财政并对银行资本重组.欧盟领导人下周末将会晤.

欧元兑欧元区财长会议无甚反应.因日本和北美假期,市场交投清淡.

"可能这种评论未必会对欧元有利,因市场仍希望西班牙请求救助,作为解决欧债危机向前迈出的一大步."富国汇市策略师Vassili Serebriakov表示.

欧元兑美元跌0.5%,报1.2973美元,上周五在美国公布9月失业率意外下滑,引发市场抛售美元和日圆较低风险资产後,欧元触及两周高位1.3071美元.周一,Reuters Dealing上约有价值41.3亿美元的欧元易手.

欧元兑日圆跌0.9%,报101.60日圆,也从上周五触及的102.80日圆高位回撤.交易商报称有一美国投资银行抛盘,欧元/日圆跌穿200日移动均线切入位约101.75日圆後跌势加速.

周二美国铝业(AA.N)将为第三季业绩期揭开帷幕,投资人表现谨慎.

世界银行周一下调东亚和太平洋地区经济增长预估,称中国放缓恐有恶化且持续时间长于预估之虞.这也是投资人规避风险的另一个理由.

"不断有报告称第三季财报将疲弱,因此市场厌恶风险情绪普遍."Rabobank分析师Jane Foley表示.

一些策略师表示,本周欧元区财长和国际货币基金组织(IMF)会议传出的消息可能正面,或许能提振欧元.

摩根士丹利建议在1.2950美元买入欧元,目标1.3400,止损位在1.2870美元.

欧元兑美元自7月底触及两年低点1.2040美元后已攀升逾7%,受欧洲央行采取措施扶助应对欧债危机的希望提振.

较高收益货币澳元兑美元跌至三个月低点,之後反弹至1.0196美元,当日升0.2%.澳元对中国经济成长前景尤为敏感.

世界银行预计今年中国经济成长7.7%,之前预估为8.2%.

美元兑日圆跌0.4%,报78.32日圆,根据路透数据,日高报78.87日圆.

"给我的印象是,美元一升穿79日圆,就有许多卖家."法国农业信贷银行(Credit Agricole)全球外汇策略部门主管Mitul Kotecha表示.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。