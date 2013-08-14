欧元兑美元基本持稳 未受欧元区数据影响

* 数据显示欧元区走出衰退后，欧元一度上扬

* 但美元走强使欧元涨势消退

* 美国PPI数据公布后美元兑欧元削减涨幅，兑日圆走低，

路透纽约8月14日 - 欧元兑美元周三基本持稳，尽管数据显示，第二季欧元区经济走出自成立以来持续时间最长的衰退。

数据公布之初欧元跳升，但美国公债收益率上扬，以及对美国联邦储备委员会(FED/美联储)或将最早从9月开始缩减刺激规模的预期升温，继续提振美元，令欧元涨势消退。

纽约时段交易开始后，美元/欧元削减涨幅，因数据显示，美国7月生产者物价指数(PPI)持平，表明通胀压力很低，这可能加剧美联储对通胀过低的忧虑。美元兑日圆走软。

“近期欧元走软并非因欧元区基本面问题所致，而是对美元走强做出的反应，因市场继续消化美联储从9月开始缩减刺激规模的前景，”BK Asset Management的外汇部董事总经理Boris Schlossberg表示。

欧元兑美元尾盘基本持稳在1.3257美元，脱离稍早触及的高位1.3278美元。交易商称，在1.3230美元之下有止损卖盘，一旦跌穿该水平，可能进一步跌至1.3155/85美元。

欧元区两个最大经济体德国和法国成长超预期，使欧元区走出了持续六个季度的萎缩，分析师称，脆弱的经济复苏可能正站稳脚跟。

欧元区经济第二季成长0.3%，超过路透调查经济学家得出的成长0.2%的预期，但未能推动欧元在德法两国数据公布后触及的水平基础上进一步上涨。

“今日公布的欧元区第二季经济成长数据，德法和其他欧元区国家成长数据均超过预期，尽管数据暗示欧洲经济摆脱衰退，但未能给欧元带来提振，”DailyFX的汇市分析师Christopher Vecchio表示。

“毫无疑问，欧元未能在强劲数据的推动下走强，可能是欧元是时候进一步走软的警告信号。”

由于欧元区复苏仍然脆弱，且部分二线国家仍在困境中挣扎，预计欧洲央行将在较长时间内保持利率在纪录低位。

与之相对照，有关美联储将从9月开始缩减购债规模的预期正在逐步升温。

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周二表示，不排除美联储从下月开始缩减刺激规模的可能性；但他还表示，美国的经济表现喜忧参半，美联储无法制定详细的计划。

美元兑一篮子货币走低，并脱离周二美国向好的零售销售数据公布后触及的一周高位。该数据推动公债收益率急升。10年期公债收益率周三尾盘报2.71%，逼近7月触及的23个月高位。

美元指数.DXY跌0.07%，报81.712，自8月8日触及的低位反弹了逾1%。

交易商报告称，公司对美元有稳定的需求，且表示美元后市能否进一步走强取决于未来出炉的美国经济数据。

市场关注点现转向周四将公布的美国工业生产和消费者物价指数(CPI)报告。

英镑兑美元上扬0.4%，报1.5507美元，因市场人士对英国央行升息的预期提前。英镑是36种兑美元交投最活跃的货币中表现最佳的货币，兑美元本月迄今累计上扬2.1%。

美元兑日圆跌0.1%，报98.10日圆，交易商表示，短期内升穿98.50日圆看起来有困难。 (完)

(编译 母红; 审校 徐文焰)

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