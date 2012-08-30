欧元兑美元下跌 静待伯南克讲话

* 市场静待周五伯南克是否会暗示进一步放宽政策

* 亚特兰大FED总裁洛克哈特称,是否放松货币政策难以确定

* 中国称愿意买入欧元区债券,意大利顺利标售公债

路透纽约8月30日电---欧元兑美元周四连续第二天下跌,因投资者对美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克周五将暗示短期内放宽货币政策的预期降温.

汇率走势受限,因投资人不愿意在关键事件前押注,这包括将於下周四举行的欧洲央行政策会议,周五出炉的美国8月就业报告,以及将在9月12-13日举行的美联储政策会议.

自上周美联储会议记录显示决策者可能"很快"行动後,对美联储将进一步放宽政策的期望增强.欧洲央行总裁德拉吉将不会出席周五在怀俄明州杰克森霍尔举行的央行总裁年会,这燃点了市场对欧洲央将很快援助西班牙和意大利的希望,带动欧元上涨.

上周路透对经济学家的调查显示,不确定性高,且投资人和经济学家师愈发质疑美联储将在9月会议上宣布新一轮购债计划的可能性.

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周四表示,下个月美联储政策制定者们召开会议以决断是否进一步放松政策,将是困难决定.

"我认为,美联储主席伯南克将重覆他以往的讲话内容,这将可能有利美元,"Cambridge Mercantile Group高级交易商和分析师Matthew Lifson说.

欧元兑美元下跌0.1%,至1.2509美元,日低在1.2486美元.盘中触及1.2563美元的高位,和上周高位1.2589美元只有咫尺之遥.如果欧元升至该水平以上,将创下八周最高水平.

过去两周,大部份的美国经济数据略优於预估.周四数据显示,美国7月消费者支出升幅为五个月来最大,而上周美国初请失业金人数和之前一周持平.

分析师称政策制定者也会希望等待8月就业数据.该数据恰在美联储下次政策会议前公布.

"由於这些就业数字,我们不认为贝南克将承诺什麽,预计他只会重申美联储能够提供方案的概要."Forex.com资深外汇分析师Eric Viloria表示."近期来看,如果他的发言了无新意,那麽美元将可能有所走强."

德意志银行10国集团(G10)外汇策略部主管Alan Ruskin表示,预计伯南克(讲话)不会公布太多新内容,市场预期看似较低.

稍早时,中国总理温家宝表示愿意在评估风险的前提下继续购买欧盟公债.这是几个月来中国对欧盟最有力支持的信号.欧元因此受到支撑.

意大利周四成功标售10年期新债,收益率远低於6%,受助于市场预期欧洲央行将很快采取行动降低经济状况较差的欧元区国家借贷成本.

美元兑日圆下跌0.1%,报78.61日圆.欧元兑日圆下滑0.2%,报98.36日圆.

收益率较高以及与大宗商品联动的货币下跌,因投资人担心中国经济陷入低迷,进而遏止对钢铁、铁矿石和铜等商品的需求.澳元兑美元跌至五周低位.

澳元最新下跌0.4%,报1.0305美元.(完)

--编译 利棣儿/洪曦;审校 母红

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