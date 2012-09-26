欧元走软 西班牙公债收益率升穿6%引发欧债危机恶化担忧

* 西班牙是否要求救助的不确定性令市场不安

* 西班牙央行警告称第三季GDP大幅回落

* 日本央行称准备推出更多货币刺激举措,日圆持稳

路透纽约9月26日电---欧元兑美元周三跌至两周低位,因西班牙经济成长大幅回落,且其10年期公债收益率再度升穿6%,加重对欧债危机正不断恶化的担忧.

日圆兑美元勉力坚守不失,尽管日本央行官员警告称,决策者"会毫不犹豫"地推出新一轮货币刺激举措.

但交易商仍然关注欧元表现,之前,西班牙央行表示,第三季经济成长"大幅"放缓,且该国反对经济改革的游行示威演化成暴力冲突.

上述消息可能促使西班牙政府寻求救助,西班牙首相拉霍伊告诉华尔街日报,如果该国借贷成本在过长时间内处於过高水平,他将要求救助.

西班牙10年期公债收益率周三升穿6%,为一周来首次.欧元兑美元盘中跌至两周低位1.2834美元.纽约尾盘报1.2856美元,日内跌幅为0.3%.

另一个欧元区受困国家希腊爆发逾一年来最大规模的反撙节示威活动,数万民众走上街头,一些暴徒向警察投掷汽油炸弹,双方发生冲突.

"全世界的注意力都集中在西班牙示威者身上,这仿佛让希腊民众受到了刺激,他们也举行了游行示威,"GFT的市场策略师Neal Gilbert表示,"所有这一切不确定性都促使投资者撤出(风险资产),纷纷买入部分避险资产,美元受提振走高."

尽管求助是激活欧洲央行购债计划以压低其借贷成本的前提条件,但西班牙政府迄今仍不愿要求救助.

BK Asset Management的董事总经理Boris Schlossberg表示,西班牙救助对欧元帮助可能不大.他说,如果西班牙屈从于市场压力请求救助,交易商可能将目标锁定债负沉重的意大利,这将导致欧债危机恶化."之後,欧元区将面临众多的危机."

他表示,自上周触及约1.3169美元的四个月高位後,欧元已累积回落2.5%,欧元可能进一步下跌至1.25美元.

Commonwealth Foreign Exchange的首席策略师Omer Esiner表示,尽管美国上月新屋销售持於两年高位附近的报告对房价影响不大,但这进一步显示"楼市已经或接近触底."

**日圆强势不减**

欧元兑日圆也跌至近两周低位99.69日圆.希腊动荡的风险也损及欧元.希腊政府目前面临自6月开始执政以来的首次反撙节大罢工.欧元兑日圆尾盘回落0.4%,报99.93日圆.

美元兑日圆跌0.1%,报77.72日圆.

日本央行审议委员佐藤健裕告诉路透,决策者准备进一步扩大刺激举措规模.他的警告对日圆汇率影响甚微.

部分交易商表示,日本半年结账期的临近可能使部分资金汇回国内,对日圆构成一定的上行压力.

但交易商称,日圆不可能持续走强,尤其是在美国联邦储备委员会(FED,美联储)承诺在未来三年保持低利率,且将继续向经济注资,直至就业市场改善的背景下.

交易商预计,日圆兑美元将再度上探9月13日触及的七个月高位.当天,美联储宣布大规模放宽政策.

Schlossberg表示,要与上述趋势相抗衡,日本央行需要采取同样大规模的宽松行动.

"日本央行一直太过谨慎,"Schlossberg说,"他们需要一轮能真正压低日本公债收益率的,规模更大的不设限刺激计划.在那之前,影响美元/日圆走势的因素只是日本和美国公债的利差."

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.2871 1.2898 -0.21 -0.57 1.2945

美元/日圆 77.72 77.79 -0.09 +1.01 76.94

欧元/日圆 100.07 100.33 -0.26 +0.51 99.56

美元/瑞郎 0.9393 0.9373 +0.21 +0.18 0.9376

英镑/美元 1.6164 1.6186 -0.14 +4.05 1.5535

美元/加元 0.9852 0.9804 +0.49 -3.35 1.0193

澳元/美元 1.0365 1.0385 -0.19 +1.37 1.0225

欧元/瑞郎 1.2090 1.2090 +0.00 -0.44 1.2144

欧元/英镑 0.7961 0.7967 -0.08 -4.42 0.8329

新西兰元/美元 0.8234 0.8208 +0.32 +5.78 0.7784

美元/挪威克朗 5.7495 5.7339 +0.27 -3.80 5.9766

欧元/挪威克朗 7.4001 7.3955 +0.06 -4.37 7.7379

美元/瑞典克朗 6.5899 6.5615 +0.43 -4.33 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.4790 8.4699 +0.11 -4.87 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红;审校 李军

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