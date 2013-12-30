欧元兑美元和日圆上涨 但预计涨势不稳

* 欧元上涨，受助于欧洲银行汇回资金

* 欧洲央行总裁德拉吉称没有迫切必要进一步降息

* 日圆是今年表现最弱的主要货币

* 瑞典克朗受强劲零售销售数据带动上扬

路透纽约12月30日 -欧元周一全面上涨，因欧元区银行在年底前汇回海外资产，且此前欧洲央行总裁德拉吉称没有迫切必要进一步降息。

欧元在本年的劲道和许多评论人士及投资人的预期不一致，他们原本预计一些欧元区成员国经济状况严竣将令欧元承压。

但欧元受到提振，因区内银行在年底前汇回资金，在明年欧洲央行资产质量评估前巩固银行的资本基础，且银行向欧洲央行偿还低成本的金融危机贷款，导致流动性收紧，欧元因此上涨。

此外，德国镜报周六刊登的专访显示，欧洲央行总裁德拉吉认为没有迫切必要进一步降息，且未见到有通缩的迹象。

“德拉吉的讲话支撑欧元，除此之外，今日市场消息面十分淡静。资金流动以及货币市场利率高企也继续支撑欧元，”CommonwealthForeign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示。

欧元兑美元上扬0.4%，报1.3797美元，上周五在年底清淡市况中触及2011年10月以来最高1.3892美元。欧元/美元今年已累积攀升逾4%，势将连涨第二年。

欧元兑日圆上扬0.4%，报144.98日圆，上周五触及五年高位145.675日圆，对日本央行将宣布进一步印钞的预期重压日圆。

很多评论人士认为，一旦2014年初欧洲央行结束对银行的资产质量评估(AQR)，欧元可能走软。

法国巴黎银行的分析师在一份报告中指出，“我们仍对欧元强势持怀疑态度，且将从新年的第一天开始密切关注资金利率，以寻找12月中支持欧元的流动性紧缩持续消退的迹象。”

欧元兑瑞典克朗下跌1.2%，报8.8496瑞典克朗，因瑞典11月零售销售增幅超预期。

在亚洲时段的交易中，美元兑日圆盘中触及2008年10月以来最高105.415日圆，但之后回吐涨幅，日内下跌0.1%，报105.08日圆。

日圆是今年表现最为疲弱的主要货币，受累于日本央行承诺将保持利率在低位。

美元兑日圆今年累积攀升21%，而今年表现最强劲的货币欧元兑日圆则录得26%的年度涨幅。

摩根士丹利全球汇市策略部主管HansRedeker称，日本央行计划扩大其资产负债表规模，以及日本投资者购买欧元区公债重压日圆。

但他还表示，“市场交投非常清淡，因此，只需些许的流动性就能使价格走势掀起大波澜。”

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3803 1.3741 +0.45 +4.62 1.3194

美元/日圆 105.15 105.15 +0.00 +21.22 86.74

欧元/日圆 145.12 144.45 +0.46 +26.80 114.45

美元/瑞郎 0.8878 0.8913 -0.39 -3.03 0.9155

英镑/美元 1.6500 1.6478 +0.13 +1.53 1.6251

美元/加元 1.0645 1.0703 -0.54 +7.30 0.9921

澳元/美元 0.8903 0.8868 +0.39 -14.34 1.0393

欧元/瑞郎 1.2252 1.2248 +0.03 +1.47 1.2075

欧元/英镑 0.8363 0.8335 +0.34 +3.07 0.8114

新西兰元/美元 0.8201 0.8145 +0.69 -0.99 0.8283

美元/挪威克朗 6.0678 6.1431 -1.23 +9.07 5.5630

欧元/挪威克朗 8.3830 8.4455 -0.74 +14.21 7.3403

美元/瑞典克朗 6.4224 6.5068 -1.30 -1.17 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.8660 8.9585 -1.03 +3.36 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 利棣儿/母红；审校 李军)

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