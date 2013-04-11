欧盟寻求在反倾销贸易问题上取得更大权限 剑指中国

路透布鲁塞尔4月10日 - 欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周三要求取得更大的处理贸易问题权限，才能更容易提起反倾销诉讼，特别是针对中国。

虽然提议中的规定并未明确提到中国，但多位欧盟官员表示，这些规定旨在让欧盟有更多向中国施压的空间，同时纾解恐遭中国报复企业的疑虑。

“若说这个事件不是起因于我们处理中国相关案件调查的话，那就太假了。我们处理的案件中，大约有80%是与中国进口产品有关，”一名欧盟官员表示。

卡瑞德古特向路透表示，这项提议将要求企业提出相当敏感的数据，以证明部分外国产品在欧洲是以低于成本的价格贩售，这可以让监管机构有更大的余裕自行发动贸易调查，也就是受影响产业无须提出诉愿，主管机关也可迳行“依职权”(ex officio)发动调查。

这项提案将会强化欧盟执委会调查贸易议题的能力，而企业无须出面指控，不过这项提案必须获得欧盟各国政府及欧洲议会通过才能成为法律。(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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