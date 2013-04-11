欧盟寻求在反倾销贸易问题上取得更大权限 剑指中国

美元兑日圆触及近五个月低位 因地缘政治风险
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
路透布鲁塞尔4月10日 - 欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周三要求取得更大的处理贸易问题权限，才能更容易提起反倾销诉讼，特别是针对中国。
虽然提议中的规定并未明确提到中国，但多位欧盟官员表示，这些规定旨在让欧盟有更多向中国施压的空间，同时纾解恐遭中国报复企业的疑虑。
“若说这个事件不是起因于我们处理中国相关案件调查的话，那就太假了。我们处理的案件中，大约有80%是与中国进口产品有关，”一名欧盟官员表示。
卡瑞德古特向路透表示，这项提议将要求企业提出相当敏感的数据，以证明部分外国产品在欧洲是以低于成本的价格贩售，这可以让监管机构有更大的余裕自行发动贸易调查，也就是受影响产业无须提出诉愿，主管机关也可迳行“依职权”(ex officio)发动调查。
这项提案将会强化欧盟执委会调查贸易议题的能力，而企业无须出面指控，不过这项提案必须获得欧盟各国政府及欧洲议会通过才能成为法律。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
路透纽约/伦敦4月11日 - 金价周二跳升近2%，至五个月新高，因朝鲜和中东局势以及即将举行的法国大选令政治和安全忧虑不断加重，投资人寻求避险。
美国交易时段早盘油价下跌，后转升，此前《华尔街日报》报导称，沙特称将在5月OPEC会议上提议将1月开始实施的减产协议延长六个月。OPEC成员国之前曾表示，只要非OPEC产油国也参加，他们倾向将减产协议延长。