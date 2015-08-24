2016年将有50-60家欧元区银行参加压力测试--欧洲央行

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透法兰克福8月21日 - 欧洲央行发言人周五称，明年将有50-60家欧元区银行参加压力测试，数量不到2014年的一半。
欧洲央行现为欧元区银行业的监管机构。
欧洲银行业管理局(EBA)曾表示，将于明年第一季度启动压力测试。
“我们将采用EBA标准来确定此次测试的规模，”欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)在接受芬兰电台YLE的采访时称，“我认为会有大约50-60家银行参加压力测试。”
欧洲央行发言人证实了参加压力测试的银行数量。
2014年欧洲央行对130家欧元区银行进行了压力测试，旨在提高对银行业的信心。欧洲央行去年11月成为银行业的监管机构。(完)
(编译 孙国玉；审校 张荻)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。