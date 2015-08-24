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国际财经 | 2015年 8月 24日 星期一 09:18 BJT

2016年将有50-60家欧元区银行参加压力测试--欧洲央行

路透法兰克福8月21日 - 欧洲央行发言人周五称，明年将有50-60家欧元区银行参加压力测试，数量不到2014年的一半。

欧洲央行现为欧元区银行业的监管机构。

欧洲银行业管理局(EBA)曾表示，将于明年第一季度启动压力测试。

“我们将采用EBA标准来确定此次测试的规模，”欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)在接受芬兰电台YLE的采访时称，“我认为会有大约50-60家银行参加压力测试。”

欧洲央行发言人证实了参加压力测试的银行数量。

2014年欧洲央行对130家欧元区银行进行了压力测试，旨在提高对银行业的信心。欧洲央行去年11月成为银行业的监管机构。(完)

(编译 孙国玉；审校 张荻)

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