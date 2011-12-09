欧盟27国未能就修改条约达成一致共识--外交官

路透布鲁塞尔12月9日电---三名欧盟外交官称,周五欧盟峰会未能就修订欧盟条约达成一致共识,意味着最终若能达成协议,可能在欧元区17国以及其它愿意参与的欧盟国家之间达成.

其中一名外交官称,英国首相卡梅伦提出的要求未被德法两国接受,导致27国未能就修改条约一事达成共识.

在直至深夜的近10个小时谈判中,欧盟领导人终於就欧元区永久性援助基金--欧洲稳定机制(ESM)的规模上限达成一致意见,将控制在5,000亿欧元之内.

多位外交官表示,将於明年7月重新检视ESM的上限,同时ESM将生效.

领导人亦同意研究向国际货币基金组织(IMF)提供总计2,000亿欧元双边贷款的选项,其中有1,500亿欧元来自欧元区,以增加IMF应对欧债危机的资源.(完)