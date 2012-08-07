欧元集团主席称希腊退出欧元区影响可控

路透柏林8月7日电---据周二卢森堡政府网站上发布的一段访问,欧元集团主席贾克在接受德国WDR电视采访时表示,希腊退出欧元区的影响将是可控的,但这并不是理想的情形.

"从当前的角度看,影响将是可控的,但并不意味着我们愿意看到这个结果.因为这会造成巨大的风险,尤其是对於希腊的普通民众,"贾克对WDR电视表示.

在被问及他是否会明确排除希腊退出欧元区的可能性时,贾克表示,"至少在秋末之前是如此.在那之後也是这样."(完)

--编译 丁琦;审校 王洋

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