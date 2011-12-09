欧元区经济可能面临严重衰退--标普

路透巴黎12月8日电---标准普尔欧洲首席分析师Jean-Michel Six表示,欧元区明年可能面临严重衰退,除非欧洲央行更加果决地干预市场,但若要欧洲央行这样做,欧盟本周峰会需采取强力举措.

Six说,欧元区明年陷入严重衰退的可能性达40%,甚至德国经济都可能收缩.

相比而言,从今年第四季开始陷入更浅的技术性衰退的可能性为60%,2012年第二季可能乏力的反弹.

Six表示,欧洲央行是拥有阻止欧元区债务危机蔓延的金融武器的唯一机构,因为欧洲金融稳定机构(EFSF)救助基金过於疲弱.

标普本周稍早将欧元区15国评级置于负面观察名单,并称可能调降EFSF救助基金评级.

Six拒绝对调降欧元区国家评级的可能性置评.(完)