发行欧元区共同债券 德法意见相左

* 德国仍反对发行欧元区共同债券

* 德国也反对给予债务人更多时间来削减赤字

* 法国将在周三欧盟峰会上呼吁共同承担欧洲债务

* 欧洲股市上涨,寄望欧盟峰会取得进展

* 希腊本周将向主要银行注资

路透柏林/巴黎5月22日电---德国冷淡回应法国带头呼吁欧元区各国政府发行共同债券的构想,一天后将召开欧盟峰会,投资者期望该会能拿出应对欧债危机的新举措.

股市扭转上周跌势反弹,投资者乐观预期周三的欧盟峰会将推出诸多举措来促进经济成长,并应对若希腊退出欧元区可能造成的风险扩散威胁.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升1.9%,西班牙和意大利的借款成本下降.假若欧盟领导人会议结果欠佳,恐会令人失望.

法国新任总统奥朗德(Francois Hollande)将在非正式欧盟峰会上推动发行欧元区共同债券的提议,很多分析师和决策者认为,该计划或许是恢复市场信心的最有效途径之一.奥朗德曾亦呼吁着力促进经济成长,而非紧缩计划.

但没有迹象显示,以默克尔为总理的欧盟主要出资人德国会做出让步.德国称在财政政策协调方面首先需要进一步取得进展,该立场获得荷兰、芬兰、奥地利等国的支持.

"明天的会议不会产生任何具有里程碑性质的解决方案.市场失望的可能性更大,"法国巴黎银行策略师Matteo Regesta表示.

一名德国高级官员重申,德国不相信欧元区共同债权能够解决问题,并且至少在短期内不会改变看法:"这是一个很确信的看法,不会在6月发生改变,"该官员在记者会上表示.欧盟将在6月末举行第二次峰会.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)表示,欧元区需要一张标明具体融合步骤的路线图,最终促成共同债券的发行.

"比如,我们需要考虑,深化经济和政治融合会需要一个什麽样的欧盟,这样发行共同债券才会对欧元区所有成员国都有意义,"雷恩在欧洲议会的演讲中表示.

如果欧元区国家设法达到新财政制度的要求,使预算赤字与国内生产总值(GDP)之比不超过3%,那麽反对发行共同债券的声音可能会消失,因为各国的借款成本可能已经倾向一致.

"从长期来看,这可能是成功融合的最後一步.这是荷兰的一贯立场,但不是危机的解决方案,"荷兰财长Jan Kees de Jager在电视上表示.

浏览欧元区银行融资问题图表,请点选(link.reuters.com/rer25s)

浏览欧债危机图表,请点选(r.reuters.com/hyb65p)

浏览欧元区政府融资进展图表,请点选(r.reuters.com/kyd97r)

**促成长举措**

这位不愿具名的德国官员并表示,他认为领导人周三不需要讨论放宽希腊或西班牙等受困国家的赤字目标,也无需为孱弱的银行业重组资本寻找新方式.

希腊将在6月17日举行大选,为数月来的第二次选举,若选民支持反纾困案的政党,可能加快希腊离开欧元区的脚步.在周末美国举行的八国集团(G8)峰会上,默克尔已承受一定压力,但她仍坚持任何促进成长的举措不能够透过增加赤字支出来达成.

没有默克尔的赞同,欧元区不可能做出任何重大的政策改变.

目前在讨论的促进成长举措包括有,提高欧洲投资银行(EIB)的实收资本,并计划由欧盟预算担保发行"专案债券"用於为基础建设融资.这些举措或将提供帮助.但大多数分析师表示,这远远不能扭转欧元区经济的局面.

欧元区第一季GDP初值与前季和上年同期持平,经济看来将落入衰退.

一些大型企业也感到苦楚.英国手机业者沃达丰(VOD.L)调降中期销售目标.

经济合作暨发展组织(OECD)在其半年度经济展望报告中预测欧元区经济今年将萎缩0.1%,并称其债务危机仍可能失控.

"过去几周的情况已急剧转变,"OECD首席经济学家帕多安(Pier Carlo Padoan)对路透表示."如果情势恶化,在提高防火墙能力的方案中,可能包括欧洲央行扩大干预."

**欧洲央行更多作为?**

OECD表示,欧洲央行不应该排除再度买进政府公债以压低借款成本、直接放款给欧洲稳定机制(ESM)欧洲纾困基金,以及调降目前为1.0%的利率.

欧洲央行可能也会考虑向银行体系挹注流动性.央行在12月和2月向银行挹注逾1兆欧元的三年期贷款资金.

市场将动荡不安,因希腊将举行选举,且西班牙银行体系和高负债令人忧心.西班牙政府在周五承认,其2011年公共赤字甚至高於原先公布的结果.

西班牙周二标售三个月和六个月期国库券,筹资25亿欧元,其收益率远高於一个月前的标售结果.希腊则将对四大商业银行进行资本重组,将注资180亿欧元.(完)

--编译 肖群英/李春喜/戴素萍;审校 孙茉莉/郑茵

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。