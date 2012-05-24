《信报》：欧元债券难过关项目债券先出台

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（5月24日社评）
欧盟领袖昨晚召开晚餐会议,就刺激经济、希腊去留以及发行欧元债券等问题进行磋商,为6月举行的欧元峰会设定议题.会议举行前夕,国基会总裁拉加德表示,欧元区有必要采取更多行动,甚至可考虑以“负债共担”来解决难题.事实上,法国新任总统奥朗德在竞选前後,多次重提发行“欧元债券”,不要过分强调紧缩,作为解决危机手段.但要得到德国同意,机率很微.
原因很简单,发行“欧元债券”,把欧洲债务“共同化”,势必推高德国的融资成本,此举也意味德国要为欧猪国家的债务负责,以德国人的金钱,去补贴负债国的开支,可以想像,德国国内的反对政治压力,足以断送默克尔的政治生命.
面对反对紧缩、促进经济的浪潮,欧盟理事会前天通过启动“项目债券”计划,同意7月进行试点方案.项目债券目的在於刺激经济复苏,改善欧洲的竞争力.按照这个计划,欧盟在今年度的财政预算中,拨出2亿3,000万欧元,为6-7个交通、能源等跨国界大型项目进行融资,吸引私人领域的投资,初步估计可得到45亿欧元的融资杠杆效果.如今“项目债券”的落实,在法理上还要得到欧盟27国逐一批准,但相信德国坚拒“债务共同化”的同时,会对此点头同意.
形势发展到目前地步,欧债危机不仅是财政问题,更多是政治问题.如今若希腊退出欧元区,重新使用本币,不仅引发国内巨大的通货膨胀、银行挤兑、资金外逃,欧元区各国也会受到玉石俱焚的冲击.因此,政治妥协已是纾解目前棋盘残局的脱险出路.
欧盟领袖晚餐会议前夕,欧洲理事会同意启动“项目债券”,虽然对於解决欧债危机未必有迅速直接化解效果,但在欧洲经济风雨飘摇下,设法促进欧洲经济复苏,无疑是携手前行的开端,也可为经济增长协议迈出实际第一步.(A02)
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