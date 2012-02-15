欧债危机对亚太地区银行业构成风险--标普

(以下摘译自标准普尔的新闻稿)

东京2月15日电---鉴於亚太地区银行的良好财务状况,标准普尔目前认为,该地区大多数银行具有抵御欧债危机压力的能力,保住当前评级.

不过,如果全球经济出现更加明显的放缓,则某些亚太地区国家银行业的压力可能增加.

我们的基本假设是,全球经济将避免严重衰退.欧洲经济与货币同盟2012年将小幅增长0.4%,进入温和衰退.美国经济将避免衰退.中国将实现经济软着陆,2012年增速约为7.7-8.0%.

不过,若欧债危机导致全球金融形势恶化,可能促使我们调降对银行业的评估,以及对银行风险头寸、资本和获利的评估.

"鉴於亚太地区出口导向型的经济结构,若全球经济更明显放缓,恐对该地区整体经济及亚太银行业信用状况产生更大冲击,"标普信用分析师Naoko Nemoto说.

"在与我们基本假设迥异的情况下,我们会考虑对相关的亚太国家银行股作出负面评等行动."

Nemoto指出,倘若欧元区浮现的压力导致市场混乱,及亚太国家银行融资困难,比如欧洲银行业者显着撤离该区域,则标普可能也会考虑采取负面评等的动作.

如果全球金融市场信心减弱,且欧洲银行业者削减在该区域的资产,则可能增加亚太银行业者的资产品质及融资压力.(完)

--编译 李春喜/艾茂/龚芳;审校 程琳/郑茵/戴素萍

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