欧洲政经：德国央行对法国政治家称欧元过强一事表示关切--报载

路透法兰克福5月5日 - 德国畅销报刊德国画报周一报导，就法国政治家评论欧元过强一事，德国央行表示关切。

法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)周六表示，欧元过强，并且有必要采取“更加适当的货币政策”来促进经济增长和就业。

“我们对法国政治家的心态回到1970年代时期表示关切，当时距离法郎币值稳定还很遥远，”德国画报称这是引述德国央行高层的话。

德国央行拒绝进一步置评。

欧元强势及其对通胀的影响成为欧洲央行益发关注的问题，并且可能是欧洲央行周四利率会议的热点议题。

最近几周，几家欧洲蓝筹股公司公布第一季财报之际，抱怨欧元强势。(完)