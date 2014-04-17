推高欧元的多重因素难以自行消退 欧洲央行亟需采取行动

图为法兰克福欧洲央行大楼外的欧元标识雕塑。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

* 欧元汇率走强料将促使欧洲央行采取行动

* 投资者重返欧元区股市和债市推高欧元

* 美国和日本的印钞举措加大欧元压力

* 欧洲采取量化宽松将抵消这些压力

路透伦敦/法兰克福4月16日 -诸多将欧元汇率推升至欧洲央行警戒水准的因素不太可能自行消退，而这正是该行威胁要采取行动的原因之一。

欧元仍未达到2011年高位，但因现在通胀率已接近零，欧洲央行对于目前汇率水平极为敏感，如果有任何因素推高欧元，就会拉近通缩。

欧洲央行总裁德拉吉周末表示，汇率走高会触发更多政策行动。

这可能是某种形式的量化宽松，或者资产购买，将向系统注入更多资金，从而使得欧元更为便宜。

实际上，欧元相对强势的一个原因是美国和日本央行都在通过购债等举措印钞，而欧洲央行的欧元资产负债表规模却在收缩。

“如果欧洲央行真的希望拉低欧元，那么可以向日本央行学习，”荷兰银行首席经济研究员Nick Kounis称。“大规模货币宽松或量化宽松将成为本币的利空因素，并将其大幅拉低。”

过去六个月中，欧元兑美元升2.3%，欧元兑日圆升近6%。欧元贸易加权指数略低于近期所及的两年半高位，2013年升5%。

欧元兑美元在1.38美元附近交易，略高于欧洲央行人员基于至2016年通胀预测在1.36美元的水平。下次预估时间将在6月5日，若下调则会增强采取政策行动的理由。

**结构调整成为吸引投资者的磁石**

欧元强势的背后有多种理由。

其中一个原因是，随着欧元区痛苦的预算调整措施开始奏效，国际投资者正在回归欧元区股市和债市。

因为经济衰退，希腊从2010年开始接受了总计2,400亿欧元的国际援助，并且被资本市场拒之门外长达四年。希腊在接受纾困以来的首次发债交易中，吸引到的买需是计划发行规模的七倍。

纽约梅隆银行还见到资金强势流入葡萄牙、西班牙和意大利债市。根据瑞银集团，欧元区股市仅上周就有超过15亿美元资金流入。

在2012年一度濒临请求国际援助的西班牙，已有数家房地产投资基金成功上市筹资，并吸引到欧元区外的知名投资者，如美国亿万富翁索罗斯和债券基金太平洋投资管理公司(PIMCO)。

同样，贝莱德现已成为意大利西雅那银行(BancaMPS)最大股东，持股比例5.8%，并且还持有该国其他银行业者的股权，如意大利裕信银行(UniCredit)和Intesa Sanpaolo。

所有这些都需要将部分资金转换成欧元。

“(欧元区陷入危机的国家进行)结构性调整就像吸引国际资本的磁石，并且当然会对欧元估值产生正面影响，”Bremer Landesbank首席分析师Folker Hellmeyer称。

瑞银的汇市资金流动数据显示，上周欧元/美元买超规模创2月底来最高，来自资产管理公司和对冲基金的买需强劲。

**全球性压力**

与此同时，欧元区银行在2011年底和2012年初为了应对危机期间的融资吃紧局面，从欧洲央行取得低成本危机贷款，现在银行业正在偿还这些贷款。

这样做抽走了银行体系中的剩余资金，并支撑短期货币市场利率，提高了欧元收益对投资者的吸引力，尤其是那些美国货币市场共同基金。

交易员还表示，像中国和韩国这样一些规模较大的央行，一直在将今年干预汇市打压本币时买进的美元部分转换成欧元。

随着3月底中国外汇储备由上年同期的3.82万亿美元升至3.95万亿，这种多元化操作可能持续下去。中国的外汇储备在全球居首。

此外，欧洲央行将在11月成为欧元区银行业的新监管机构，在此之前央行对银行业进行一次彻底检查，银行业为满足监管和压力测试的要求，从海外汇回资金，令资本流入欧元区。

国际清算银行称，欧洲银行业在新兴市场的风险敞口超过3万亿美元，在缩减资产负债规模以符合监管要求的同时，这些银行于2013年12月当季将资本汇回欧元区。

这一点反映在欧元区经常账收支中。该地区1月经常账盈余触及纪录高点，激增至253亿欧元。2月有所回落。

分析师预测，随着欧元逼近1.40美元大关，欧洲央行口头打压欧元汇率的力度将会增强，但除非真的采取行动，否则欧元不大可能跌太多。(完)

(编译 石冠兰/王兴亚/郑茵 审校 龚芳/张荻)

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