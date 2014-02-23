一周经济焦点：欧元区通胀数据将成欧洲央行政策风向球

图中分别为欧元和美元纸钞。 REUTERS/Pascal Lauener

路透布鲁塞尔2月24日 -欧元区通胀数据将于周五出炉，势必将成为金融市场的目光焦点，因各界急欲了解欧洲央行是否有足够的理由在下一周放宽货币政策。

欧元区18个成员国的通胀年率1月意外放缓至0.7%，齐平去年10月所创四年低点，与升至0.9%的市场预期相左。

欧洲央行11月将指标再融资利率调降至0.25%的历史低点，且在本月稍早维持该指标利率不变，但其所释出的讯息让市场警觉到该行可能在3月采取行动。

欧洲央行总裁德拉吉表示，管理委员会并未采取行动的原因，在于情势相当复杂，需要取得更多讯息。

3月6日的下次会议将会有来自该行内部的预估数据，预估时期则是延伸至2016年。

周五公布的2月通胀数据，可能导致欧洲央行内部预估数据做出微调，而这些预估将构成欧洲央行货币政策的基础。

摩根大通首席欧洲分析师DavidMackie表示，“一大问题在于中期发展趋势是否让他们感到放心。显然这方面预估可能会略为下修...下周的数值将会在某种程度上影响他们的想法。”

在各国提供进一步的数据之后，1月通胀数据可能上修至0.8%，而2月通胀率预估则为0.7%。

**困难的决定**

德国商业银行先前精准预估1月通胀率为0.7%，其预估2月将进一步降至0.6%。该行分析师Christoph Weil表示，这可能导致欧洲央行将2014及2015年的通胀率预估分别从1.1%及1.3%调降0.2个百分点。

“这是一个困难的决定，但我们预期欧洲央行将会降息，”Weil说道，他并称德国商业银行的核心预估为指标附买回利率将降至0.1%的新低。

市场预期则是不会再次降息。

通胀数据公布的同时，还将发布失业报告。这一典型的滞后指标料显示，1月失业率持平于前月的12.0%。

美国方面，人们在热烈地讨论，今年年初美国经济明显疲弱状态是极寒天气导致的短暂结果，还是会长期持续。

美联储主席叶伦周四将在参议院金融委员会发表证词陈述。两周前她在众议院金融服务委员会作证时表示，美联储将继续缩减刺激。

议员们可能会问及她对天气因素是否有不同看法，不过几乎没有人预期其立场会迅速转变。

上周美国制造业调查结果亮丽，但住房开工、制造业活动和成屋销售均下滑；新的一周会有房价、房屋销售、消费者信心和耐久财订单等更多数据陆续出炉。

野村美国首席分析师Lewis Alexander认为，将于周四公布的耐久财订单数据尤为重要，因为企业固定投资增加会支撑许多分析师对今年剩余时间的乐观预期。

Alexander说，即便没有严寒天气，市场也已经预期到第一季会有一些疲弱表现，因为库存积累支撑了2013年下半年的强劲势头。

**背后可能有更重要的原因**

除了天气和库存因素以外，疲弱状态是否另有缘由，要到春季天气变暖时才会有定论。

“如果观察过去六周左右疲弱范围之广，比如零售销售报告和就业疲弱状态，我认为肯定符合部分人士的看法，即除了那两项短期因素，还存在更重要的因素，”他说。

天气因素会影响耐久财订单，比如建筑行业的资本财。

与此同时，中国经济也确实在走软。

调查显示，中国2月制造业活动再度萎缩，尽管其萎缩幅度不大，但也足以让该地区市场感到不安。

汇丰/Markit周四联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2月初值数据降至48.3，为去年7月以来最低水准。上月终值为49.5。

将于周六出炉的中国官方PMI数据会提供更多指引，可能强化一些分析师的观点，即认为中国需要放宽政策来支持7.5%的经济增速，虽然持这种观点的分析师还占少数。

将于周四公布的日本数据料显示，1月制造业活动加速。之前日本公布的第四季经济成长数据令人失望，令安倍政府大举刺激举措的效果笼罩疑云。

周四日本还将公布通胀报告，或显示其核心通胀率盘旋在1%上方的五年高位，但仍远低于日本央行2%的目标。

上周的路透调查显示，随着日本政府的刺激举措效果开始减弱，日本央行料在夏季前进一步放宽货币政策，以提振经济。(完)

(编译 张明钧/李爽 审校 徐文焰/张涛)

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