欧元集团主席称希腊必须改变立场 才会考虑新的纾困案

路透海牙6月30日 - 荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆周二表示，希腊对债权人的立场必须改变，之后其欧元区伙伴国才会考虑额外的金援。

在欧元区财长们召开紧急电话会议后，迪塞尔布洛姆表示，大家对希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)最后一刻希望延长纾困计划的请求不予理睬。

“这已经超出限度了，而且太迟了，”他对路透表示。

他并表示，希腊身为欧元区和欧盟的一员，乐见其请求新的协助计划，但这必须要有附带条件。

“这是必经过程，”他表示。“此时，希腊情势、经济及希腊银行业都已恶化，不幸的是，甚至更糟，因此，很难加以考虑。”

迪塞尔布洛姆表示，任何新计划所附加的条件可能都要比先前的计划更加严苛。

迪塞尔布洛姆表示，欧元集团将于周三0930GMT就希腊问题召开记者会。

不过他表示，在希腊7月5日公投结束，并且该国政府改变立场以后，才可能达成新的协议。

他将此次公投称为“国内政治事件”，但称公投阻碍达成新的救援协议，尤其是齐普拉斯建议投“反对”票。

“我们只能等待结果，到时再看是否有继续帮助希腊的理由，以及怎样帮助，”他称。

“能改变的是希腊政府的立场，导致目前不幸局面的就是他们的立场，”他称。

迪塞尔布洛姆称，目前还不确定希腊违约是否一定会导致该国脱离欧元区。

“我认为选择有很多，但前提是希腊政府要采取正面立场，”他称。(完)

(编译 戴素萍/王丽鑫；审校 张涛/许娜)

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