欧元集团主席称希腊必须改变立场 才会考虑新的纾困案

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透海牙6月30日 - 荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆周二表示，希腊对债权人的立场必须改变，之后其欧元区伙伴国才会考虑额外的金援。
在欧元区财长们召开紧急电话会议后，迪塞尔布洛姆表示，大家对希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)最后一刻希望延长纾困计划的请求不予理睬。
“这已经超出限度了，而且太迟了，”他对路透表示。
他并表示，希腊身为欧元区和欧盟的一员，乐见其请求新的协助计划，但这必须要有附带条件。
“这是必经过程，”他表示。“此时，希腊情势、经济及希腊银行业都已恶化，不幸的是，甚至更糟，因此，很难加以考虑。”
迪塞尔布洛姆表示，任何新计划所附加的条件可能都要比先前的计划更加严苛。
迪塞尔布洛姆表示，欧元集团将于周三0930GMT就希腊问题召开记者会。
不过他表示，在希腊7月5日公投结束，并且该国政府改变立场以后，才可能达成新的协议。
他将此次公投称为“国内政治事件”，但称公投阻碍达成新的救援协议，尤其是齐普拉斯建议投“反对”票。
“我们只能等待结果，到时再看是否有继续帮助希腊的理由，以及怎样帮助，”他称。
“能改变的是希腊政府的立场，导致目前不幸局面的就是他们的立场，”他称。
迪塞尔布洛姆称，目前还不确定希腊违约是否一定会导致该国脱离欧元区。
“我认为选择有很多，但前提是希腊政府要采取正面立场，”他称。(完)
(编译 戴素萍/王丽鑫；审校 张涛/许娜)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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