欧盟将对中国餐具及管件产品徵收反倾销税

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透布鲁塞尔10月11日电---欧盟执委会提议对进口陶瓷餐具和金属管件徵收反倾销税,进一步扎紧针对中国出口商的贸易防线.
欧盟消息人士称,该执委会计划对中国餐具厨具出口商徵收17-58%的关税,对中国和泰国玛钢管件出口商徵收15.9-59.3%的关税.
印尼管件出口商因出口规模太小而不在提议徵收之列.
欧盟执委会拒绝置评.
这项临时性关税将在11月16日前敲定,欧盟成员国六个月後投票决定是否将其变成正式关税.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
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