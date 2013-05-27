欧盟多数成员国不赞成向中国太阳能面板征收高关税

路透布鲁塞尔5月27日 - 周一对欧盟成员国进行的调查结果显示，多数欧盟国家政府反对向进口的中国太阳能面板征收高额关税的计划。这令欧盟就中国的贸易操作向后者施压的努力受挫。

向中国太阳能面板征收高关税是由欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)提出。他周一与中国商务部副部长钟山进行了非正式会谈。

然而外交人士对路透称，由于担心失去中国业务，德国、英国与荷兰等至少14国反对此项制裁措施。

欧盟执委会称，中国施压一些欧盟国家反对该关税。

“贸易执委德古特...向副部长阐明，他意识到中国向一些欧盟成员国施压，因此这些国家才会有此立场...”执委会在声明中称。

欧盟27国应在周五前就德古特的计划提交正式书面回应。虽然德古特仍有权决定征收该关税，但在成员国反对的情况下很难做到。

执委会声明表示，德古特对钟山称，他希望“如果可能，由双方与美国一起研究通过协商解决问题的可能性”。

官员称，一旦临时关税被列入欧盟官方日志中，就很有可能在6月6日开始征收；不过在其于12月变为永久关税之前，要求取消这一措施的压力会很大。

这一意见不合凸显出，欧盟内部对于如何对待中国问题上的严重分歧。中国是许多欧盟出国口的关键市场，也是欧盟第二大贸易伙伴。

路透接触了欧盟27国中的21个国家，证实有15国反对该关税，包括法国和意大利在内的六国赞成。

德国最初支持德古特的征税计划，但目前该国总理梅克尔似乎更青睐协商解决，因为担心若中国采取报复措施，可能会冲击到德国出口商。(完)

(编译 徐文焰；审校 李爽)

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