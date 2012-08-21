《热点透视》欧元区国家各说各话可能给德拉吉添乱

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 程琳

路透伦敦8月17日电---事到如今德拉吉必须明白,他与"兑换风险"的抗争将无比艰难.这位欧洲央行总裁有意采取积极的债券购买举措,以平息所有有关欧元区将解体的臆测,他在上个月证明了自己意图的合理性.不过看上去,欧元区成员国的政界人士并没有真正在听德拉吉的话.如果欧洲央行真把计划付诸实践,这些政客应当学会保持沉默.

对最近的官员声明做出过多解读是不对的.奥地利外长呼吁建立一种机制,将不守纪律的成员国驱逐出欧元区.芬兰外长也表示,该国为欧元区解体的可能性做好了准备.但两国都没说过这种情况应该发生.更何况,这种声明通常是讲给国内听的.芬兰与奥地利的观点不可忽视,但欧元区命运最终还是取决於德国,及其对救援行动与央行购债的容忍程度.市场更关注德国总理梅克尔昨晚的表态,她似乎是支持德拉吉政策的.

不过在接下来几个月,成员国各说各话的现象可能更加严重.希腊或将需要更多资金援助,请求延长抒困计划和第二次债务重组都不无可能,届时债权人既要面对债务重组这味难以下咽的苦药,又将不得不给其它国家开出更多支票.救助西班牙,可能还要援助意大利,将使占欧元区GDP逾30%的地方都得靠某种形式的金融援助过活.接下来还可能聚焦9月荷兰大选,该国民意支持率最高的政党也提倡就推动欧元区财政一体化进行全民公投.

欧洲央行即将展开的购债计划将是一场信心博弈.此举目的是降低主权债收益率(殖利率),从而为这些国家进行改革,为欧元区整合金融财政政策赢得时间.这需要说服投资者,让他们有信心再次开始购买债券,让欧元区银行恢复资金拆借.但是若反欧元情绪滋长,市场将保持混乱局面,信心也将转瞬即逝.(完)

--译文审校 白云

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