欧洲财政节支热潮或磨尽民众耐心

* 欧元区国家正大砍预算,以争取投资者信任

* 单靠撙节举措还不够,甚至有让问题激化的风险

* 黯淡的经济前景、缺乏结构性改革都构成压力

* 欧元区明年面临陷入衰退且债负进一步上升的风险

记者 Carmel Crimmins/Gavin Jones 编译 程琳/郑茵

路透都柏林/罗马12月14日电---欧洲对待债务问题"不破不立"的态度,有导致问题激化,扼杀筹钱还债所必须的经济增长的风险.

从雅典到都柏林一路走来,各国政府都在掀起一波又一波的减支增税举措,以向投资者证明自己是诚心诚意要改善财政状况,从而鼓励他们再次开始购买欧元区公债.

不过,这种节俭热情有可能将欧洲大陆推回经济衰退泥潭,以及无休无止的撙节循环当中,因经济增长前景恶化不利於预算目标的实现,会加重债务负担,进而带来新的撙节需求.

利莫瑞克大学(University of Limerick)经济学教授Stephen Kinsella称:"这个财政紧缩的故事告诉你,只要你削减支出,就能显示自己减支的诚意,然後信心这个小仙女就会回来,然後开始拉动民间投资...这个故事完全是一派谎言.你不能自断成长之路."

这场债务危机正如野火般向欧元区核心国家蔓延,令公债收益率(殖利率)升至难以为继的高位,面对这种情况,各国更依靠大规模削减预算的讨巧方法,而不是耗时耗力的结构性改革.

结果是失业大军越来越长,企业如大厦将倾,公共服务也濒于崩溃边缘.

在雅典和都柏林的街道上,贫困情况眼见在日益加剧,越来越多无家可归的人们在门檐下挤作一团.西班牙急诊室都已经关闭,意大利零售商也在苦苦挣扎.

佛罗伦萨一家中型服装批发商Textura的主管Attilio Lebole称:"2008年冬季以来,消费一直在很稳定的不断下滑.平常危机的时候都是男装先受影响,然後是女装和童装.这次是同时受到影响."

"需求在下滑,这点是毫无疑问的.只有外国人还在购物."

尽管今年意大利预算赤字与国内生产总值(GDP)之比预计为3.8%,低於欧洲4%的均值,但意大利自夏季开始就在推行撙节措施了,给本就疲软的增长前景再添一击,唯有以更多撙节举措来应对增长的趋软.

评级机构称,意大利经济增长前景低迷,又无力实施改革促进经济成长,是下调其评级的关键原因,而非赤字情况.

"为了让德国加强整个欧元区财政纪律的努力更加可信,意大利付出了很高的代价."Spiro Sovereign Strategy主管Nicholas Spiro说道.

**人们惧怕支出**

在欧元问世前,货币贬值是让过热经济恢复正常的捷径.现在需要的是"内部贬值",让薪资和国内物价降下来.可如果人人都节约开支,那麽需求从何而来?

本以为全球经济成长是解决问题的法宝,可以让爱尔兰在保持经济低速运转的同时大幅削减家庭收入(迄今为止的削减幅度估计在16%,且仍在统计当中),但欧元区普遍实施的紧缩举措让经济成长前景愈加艰难,都柏林方面不得不加大削减力度.

爱尔兰被捧为其他负债国家的楷模,然而具有讽刺意味的是,当其他国家纷纷效仿时,爱尔兰的经济复苏却看起来要出现问题.

在西班牙,即将掌权的新政府希望通过修改劳动法将薪资与通胀脱钩,并出台扶持新企业的举措,冀望这些做法能够在痛苦的紧缩过程中帮助刺激经济成长.

然而分析师却并不信服.他们称,要想达成2012年严苛的公共预算目标,就不可避免地需要采取撙节举措,这势必进一步拖累经济成长.

11月24日公布的路透调查显示,2012年经济根本不会取得增长.西班牙储蓄银行联合会(FUNCAS)等其他机构也预计,由於即将实施紧缩举措,明年经济将萎缩0.5%.

"赤字目标如此之高,短期内政府根本没有可能去刺激经济和创造就业.财政上完全没有这样做的余地,"FUNCAS研究主管Angel Laborda说.

在整个欧元区内,由於意大利,希腊和爱尔兰提高了消费税,零售商已经为圣诞节期间销售再度下滑做好了准备.

希腊商业同盟(Greek Commerce Confederation)预计,零售销售将下滑22-30%,人均支出料减至288欧元,去年和2009年分别为410和550欧元.

新年的情况也好不到哪里去.上周欧盟峰会出台的平衡预算计划意味着许多欧洲国家在未来数年都将紧缩预算.

Hilary Behan已将她在爱尔兰的六家童装店关闭了三家,把员工人数从38名削减至20名,并要求店铺经理接受10-15%的降薪.自2008年以来,她的公司营收已经下降逾三分之一.

"情况在不断恶化,而且让人揪心的是,看不到任何复苏的迹象.政府一有机会,总是打消我们对於任何复苏的期待."她说.

"最让人恐惧的甚至不是他们从人们那里拿走多少钱,而是接连不断的打击.人们现在惧怕花钱."(完)

--译文审校 吴云凌

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