《KALETSKY专栏》欧元危机蠢蠢欲动 欧洲能化危机为机遇吗？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Anatole Kaletsky 编译 李婷仪/朱晓军

路透8月29日 - 本周法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)戏剧性提交内阁总辞，加上欧元区对通缩的极度不安，暗示欧元危机可能正在卷土重来。但危机经常也是机会，而且这正是欧元区市场现今希望之所在。

投资人及企业领袖在心中自问三个问题：欧洲各国政府以及欧洲央行会认同欧洲意外疲弱的经济正好是改弦易辙的机会吗？如果是，他们知道该如何把握机会吗？而实际掌握欧洲经济主权的德国总理梅克尔，是否会给予他们必要的施展空间呢？

首先来看看机会。欧洲仍然有机会避免陷入停滞与通缩，逃过日本那种失落的10年。而且这很可能是最后的机会，因为一旦沦入10年通缩，欧洲可能面对一些日本不曾遭遇的社会骚动及政治动荡。毕竟，欧洲没有日本那种社会共识、民族团结以及财政凝聚力。欧洲能不能在欧元区、甚至欧盟不分家的情况下顶住10年衰退，实在是不好说。

第二，欧洲要怎么做才能避免停滞与解体呢？最明显的答案就是类似日本首相安倍晋三射出的“三支箭”(仅管在执行上并非不打折扣)：积极的货币政策、扩大财政支出、以结构性改革纠正供需面的长期不振。

从欧洲央行德拉吉在杰克森霍尔发表的演说来看，这三大政策方针越来越可行。欧洲央行暗示货币政策将向促进经济成长靠拢，而欧盟执委会似乎也意愿愈加弹性地阐释财政规定，各国政府亦承诺实行更多结构性改革。

问题是，这三个政策暗示或承诺，都附带了太多条件、不确定性以及警告。就算欧洲央行决定效仿美国、英国和日本市的量化宽松(QE)，但从以往记录来看，欧洲版QE可能成效甚微、也为时太迟--只能够防止欧元区分崩离析，想提振欧洲经济摆脱颓势则差得太远。

财政及结构性改革的前景让人更加气馁，从本周法国政坛变局可见一斑。面对总理瓦尔斯的辞职威胁，总统奥朗德的反应是摘下左翼派别的经济部长蒙特布尔等不听话阁员的官帽。但蒙特布尔大力主张预算弹性和财政刺激政策，这个政策路线与德拉吉所暗示的非常相近。蒙特布尔恰当地强调了正确排定货币、财政、结构性改革顺序的重要性，这也被德拉吉、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德提起过。重要的并不只是政府和央行实施什么举措，而是看他们推行政策的顺序。

可以说，欧洲经济困境的根源之一就在于政策轻重缓急失当。例如，货币扩张政策搭配财政刺激(暂时减税或注入公共支出)会更有效果得多。但是，要是货币扩张遇上过早的财政整顿，两者都注定失败。

结构改革通常进展缓慢而且短期内难以实现增长。因此它应被视为宏观经济政策的补充，而非货币及财政扩张的先决条件。大幅减少公共支出尽管可以提高长期效率，却会降低短期增长；因此，应该在改革进程尾声再实施大幅减支，而不要像欧盟执委会和德国政府要求的那样，在减税前就“预先紧缩”。

鉴于这些和众多其他因素，外界当然会怀疑欧洲摆脱经济停滞的意愿。这就提出了第三个也是最重要的问题：梅克尔会允许欧洲自救吗？

要是根据梅克尔的公开言论，答案就是否定的。官方层面，德国政府甚至拒绝讨论放宽一点欧盟预算法规，也不接受国际货币基金组织(IMF)、美国、日本、中国等主要经济体信奉的经济逻辑。不过，这真的是她的立场吗？即便是，她又还能坚持多久？

由于法国和南欧经济衰退以及对俄制裁带动德国经济走软，梅克尔在推行德国观点时也不再那么强硬。同时，法国、意大利和西班牙都遭遇改革压力，奥朗德、伦齐和拉霍伊的政治宝座也都面临挑战。这个意义上讲，奥朗德政府经历的内乱也给梅克尔上了一课。要是她过于顽固不化，恐怕会失去全部盟友，面对一些公开反对德国的政客，比如勒庞、蒙特布尔和贝鲁斯柯尼等真正的狠角色。梅克尔可不想收拾这幅烂摊子。

因此，奥朗德和梅克尔可能实际上共同导演了本周的政治剧变，至少是非正式地进行协作。假设奥朗德和梅克尔最后认识到，因为欧洲经济指标近期大降，急需财政和货币再膨胀政策。对梅克尔而言很难做出这样的妥协，因为她曾激烈反对放宽欧盟预算目标，且对量化宽松(QE)等货币“实验”表示极为保留的态度。为了避免丢脸，她会采取转移注意力的战术。蒙特布尔要求财政再膨胀就完美地分散了注意力，而且他还攻击梅克尔操控了欧洲经济政策。

将蒙特布尔解职，有助于奥朗德体现他对德国主导经济的认可和对欧盟财政规定的遵守。帮完梅克尔这个大忙后，奥朗德也可以继续时不时地打破这些规定。这种扭曲的功利主义现在却成为欧洲最大的希望，欧盟的政治经济乱象可见一斑。(完)

(译文审校 郑茵/张明钧)

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