欧元危机导致社会动荡 保险业者瞄准绑架勒赎保单商机

* 南欧的绑架勒赎保单需求升温

* 绑架勒赎保险年度保费收入达2.5-3.0亿美元

撰稿/Myles Neligan/Jonathan Saul

路透伦敦1月16日 - 保险业者发现在南欧有销售防杜绑架勒赎保单的商机,业者预期在欧元危机引发经济衰退及社会不安的情形下,将会导致绑架案增加.

目前尚未有证据显示受到危机重创的希腊、意大利及西班牙的绑架案增加,但保险业者正押注绑架勒赎保单销售扬升;这类保险是用于支付赎金.

业者的想法是,只要经济动荡导致贫富差距扩大,将会激发犯罪增加,同时也会鼓动那些政治上想法激进的人士进行绑架的意愿.

意大利在1970年代黑手党及激进团体绑架盛行,而前不久热那亚(Genoa)附近建筑公司老板Andrea Calevo遭绑架于上月获警察解救,这引发当地担心新的绑架企图浮现---不只是组织犯罪网络,还包括那些名不见经传的投机份子行动,在Clevo一案中就是由投机份子所发动.

"在当前经济情势下,富裕人士肯定更有可能成为目标.我们正准备向那些人士行销我们的产品,"伦敦保险业者BeazleyBEZG.L从业人员Michael Sharp表示.

"只要是那些有金融问题的地方,我们正见到有更多的骚动."

**希腊处境危险**

风险咨询企业Maplecroft分析师Jamie Scudder表示,希腊的失业率达创纪录的27%,该国面临的绑架案件增加风险最大.

"考虑到希腊本身存在的金融问题、与东欧接壤而且边境管理松散,该国未来可能很容易受到绑架案件的冲击,"Scudder指的是希腊的贫穷巴尔干邻国的有组织犯罪网络.

"意大利等其他地中海国家或许也面临很大的风险,因为他们正苦于应对金融低迷造成的影响,"她补充道,并称有组织的犯罪"几乎已渗透到意大利的所有经济部门".

在意大利,几乎每天都会发生绑架人质勒索赎金的案件.据意大利国家统计局能够获得的最新数据,2010年绑架案件有351起,次年有356起.

1970和80年代期间,绑架勒赎保险大受企业欢迎,因为当时激进组织经常通过绑架企业高管勒索赎金的方式来筹集资金.绑架勒赎保险通常涵盖了谈判雇佣金和赎金成本.

**竞争激烈**

绑架勒赎保险年度保费收入介于2.5-3.00亿美元,虽然相对整体保险市场而言微不足道,但根据保险商及经纪商的估算,这块市场自2006年以每年约20%的速度成长.

绑架勒赎保险的最大买家为跨国企业,常见于采矿业及石油业,因这些产业有一些高薪员工在非洲、亚洲、中东及拉美等风险较高地区工作.

百慕达注册公司Catlin的资产保障业务主管Peter Dobbs指出,全球绑架勒赎保费收入中,南欧市场的比重约为五分之一,而随着欧元危机效应浮现,部分人士预期这个比例还会持续扩增.

他说道,"人们正在讨论这件事.毫无疑问的是,经济艰困及政局不稳是绑架案发生的前兆."

尽管绑架勒赎保单需求增加,但因有更多业者加入此一市场,竞争压力导致保费多年持平.

全球约有15家保险业者提供绑架勒赎保险,其中较为知名业者包括Hiscox (HSX.L)、Catlin CGL.L、Travelers (TRV.N)、Chubb (CB.N)、以及美国国际集团(AIG)(AIG.N)旗下的Chartis.(完)

(编译 张明钧/许娜; 审校 孙茉莉/王洋)

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