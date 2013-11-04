欧元受制造业数据带动上涨 但涨幅受欧央行会议前景限制

* 欧元兑美元触及9月18日来最低后反弹

* 对欧洲央行最早可能在本周放宽政策的臆测犹在

* 澳元上涨，因零售销售数据增强

路透纽约11月4日 -欧元兑美元周一从近七周低位回升，此前数据显示欧元区10月制造业活动加速，但对欧洲央行(ECB)可能很快减息的臆测限制了欧元的升幅。

交易商表示，在欧洲央行周四政策会议前，欧元可能继续受压。欧元区通胀疲弱已导致瑞银和苏格兰皇家银行等越来越多的银行预期欧洲央行最快在本周下调再融资利率。

“欧洲制造业PMI显示略有改善，但数据未能缓解预期欧洲央行本周稍晚的会议上采取对通胀温和立场的忧虑，”CambridgeMercantile Group市场分析师Scott Smith说。

欧元兑美元上涨0.2%，至1.3516美元，此前调查显示欧元区10月制造业采购经理人指数终值自9月的51.1升至51.3，与稍早的初值和分析师预估相一致。

根据路透数据，欧元稍早下跌至1.3441美元，此为9月18日来最低，且远低于10月25日触及的约两年高位1.3832美元。

欧元下跌，引发投资人纷纷对冲欧元进一步下滑。一个月欧元/美元稳含波动率跳涨。

法国农业信贷集团表示，欧洲央行不太可能在本周下调再融资利率，但鉴于欧元升值对通胀构成的下行风险，欧洲央行总裁德拉吉可能暗示将下调准备金利率，这将不利欧元。

下调准备金利率至负值区间将令导致持有有欧元成本增加，且迫使投资人卖出欧元。它也会令欧元成为进行利差交易的借款货币，即投资人借入较低利率的货币买入较高回报的货币。

分析师表示，市场交投可能较为淡静，因周四欧洲央行政策会议后，美国将在周五公布10月非农就业报告。

“本周末可能比周初更重要，”FXCM-owned DailyFX.com的汇市策略师ChristopherVecchio表示，“这些事件可能被证明非常关键。”

欧元周一反弹，导致美元指数.DXY从亚洲交易时段触及的近七周高位80.930回落，此为9月中以来最高。美元指数尾盘报80.547，日内跌0.2%。

美元在亚洲交易时段走强，因美国达拉斯联储总裁费希尔在悉尼举行的一企业家大会上表示，对企业信贷利差过度收窄感到担忧。他还表示，预计美联储的资产负债表规模不会膨胀到6万亿美元或以上的水平。

美元兑日圆尾盘回落0.1%，报98.57日圆。

周一公布的数据显示，9月美国生产的大量资本材订单跌幅超过预期，暗示企业大幅削减投资计划，因美国政府处于违约的边缘。但其他数据显示，10月工厂活动扩张。

澳元走强，受助于强于预期的零售销售数据。澳元兑美元上扬0.7%，报0.9505美元。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。